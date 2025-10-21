Politika i društvo Južni Banat

Raspodela ogreva za socijalno ugrožene

Ogrev će biti isporučen na adrese 312 domaćinstava iz svih četiri naseljena mesta opštine – Opovo, Sefkerin, Sakule i Baranda.

14:00

21.10.2025

Podeli vest:

Foto: Naše Opovo
Foto: Naše Opovo

Opština Opovo počela je podelu ogreva namenjenog socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, kao deo redovnih aktivnosti lokalne samouprave u okviru socijalne politike i priprema za zimsku sezonu.

U narednim danima, ogrev će biti isporučen na adrese 312 domaćinstava iz svih četiri naseljena mesta opštine – Opovo, Sefkerin, Sakule i Baranda.

Podelu je nadgledala predsednica opštine Anka Simin Damjanov, koja je tom prilikom razgovarala sa građanima i istakla važnost kontinuirane brige o najugroženijima.

Foto: Naše Opovo

„Pomoć u ogrevu za naše socijalno ugrožene sugrađane nije samo materijalna podrška – to je poruka da nisu zaboravljeni i da lokalna zajednica brine o njima. Svake godine unapređujemo organizaciju ove akcije kako bismo što efikasnije odgovorili na potrebe građana pred zimu“, izjavila je predsednica Simin Damjanov.

Foto: Naše Opovo

Ogrev se distribuira prema spiskovima koje su sačinjene u saradnji sa Centrom za socijalni rad i opštinskom upravom, na osnovu jasno definisanih kriterijuma. Podela se sprovodi organizovano i direktno na kućne adrese korisnika, čime se dodatno olakšava proces i izbegavaju gužve i čekanja.

Opština Opovo nastavlja da sprovodi mere usmerene ka poboljšanju kvaliteta života svih građana, sa posebnim fokusom na najranjivije društvene grupe.

(Naše Opovo)

Tagovi

Anka Simin Damjanov Baranda Opovo Sakule Sefkerin

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.