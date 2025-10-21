Raspodela ogreva za socijalno ugrožene

Ogrev će biti isporučen na adrese 312 domaćinstava iz svih četiri naseljena mesta opštine – Opovo, Sefkerin, Sakule i Baranda.

Opština Opovo počela je podelu ogreva namenjenog socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, kao deo redovnih aktivnosti lokalne samouprave u okviru socijalne politike i priprema za zimsku sezonu.

U narednim danima, ogrev će biti isporučen na adrese 312 domaćinstava iz svih četiri naseljena mesta opštine – Opovo, Sefkerin, Sakule i Baranda.

Podelu je nadgledala predsednica opštine Anka Simin Damjanov, koja je tom prilikom razgovarala sa građanima i istakla važnost kontinuirane brige o najugroženijima.

„Pomoć u ogrevu za naše socijalno ugrožene sugrađane nije samo materijalna podrška – to je poruka da nisu zaboravljeni i da lokalna zajednica brine o njima. Svake godine unapređujemo organizaciju ove akcije kako bismo što efikasnije odgovorili na potrebe građana pred zimu“, izjavila je predsednica Simin Damjanov.

Ogrev se distribuira prema spiskovima koje su sačinjene u saradnji sa Centrom za socijalni rad i opštinskom upravom, na osnovu jasno definisanih kriterijuma. Podela se sprovodi organizovano i direktno na kućne adrese korisnika, čime se dodatno olakšava proces i izbegavaju gužve i čekanja.

Opština Opovo nastavlja da sprovodi mere usmerene ka poboljšanju kvaliteta života svih građana, sa posebnim fokusom na najranjivije društvene grupe.

(Naše Opovo)