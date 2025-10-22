Galerija „Jovan Popović“ u Opovu: Otvorenje izložbe „Saga o Velikoj Svesci“ 25. oktobra

U Galeriji „Jovan Popović“ 25. oktobra u 12 časova biće otvorena izložba „Saga o Velikoj Svesci – Paraikonografija erotike, neprekidni preobražaj lica i naličja savitljivih formi“, autorke Vesne Pavlović Pažđerski.

Izložbu će uveličati direktorka galerije Katarina Nikolić Ralić, zajedno sa samom autorkom, dok će muzički deo programa obogatiti fado ansambl Saudade, s Anastasijom Minjević na sopranu i Vukom Bradićem na gitari.

Vesna Pavlović Pažđerski kroz svoj likovni jezik izražava avangardnu potrebu za novom umetnošću, koja se stvara izvan uobičajenih kanona. Njena dela istražuju intimne trenutke i erotiku kao proslavu slobode savremenog stvaralaštva, kao i stavove o ljudskom telu, rodnim odnosima i seksualnosti.

Prostorna instalacija obuhvata mekane skulpture napravljene od dekonstruisanih kolaža, omota za ploče, venčanica, platana, privatnih dnevnika i drugih ličnih artefakata, pružajući posmatračima jedinstveno iskustvo umetnosti kroz čula vida i dodira.

Ova izložba je deo doktorskog umetničkog projekta na Univerzitetu u Novom Sadu, Akademiji umetnosti, Departmanu likovnih umetnosti.

Od 10. do 13. novembra, autorka će pred publikom transformisati svoje radove i stvoriti „Veliku Svesku“ — intimni umetnički dnevnik koji će sabrati tragove celokupnog procesa. Posetioci će imati priliku da prate rekreiranje umetničkog dela uživo.

Izložba će trajati do 15. novembra 2025. godine. Pozivamo sve zainteresovane da posete ovaj jedinstveni umetnički događaj.

(Naše Opovo)