Nedeljni horoskop: Velika astrološka prognoza od 27. aprila do 3. maja

Ovan

Ljubav: Strasti su naglašene početkom nedelje, ali krajem perioda očekujte potrebu za mirom.

Posao: Fokus se premešta na stabilizaciju prihoda i naplatu starih potraživanja.

Zdravlje: Energija je u porastu, idealno je vreme za uvođenje novih sportskih navika.

Srećni brojevi: 4, 19, 28.

Boja dana: Vatreno crvena.

Savet: Verujte svom instinktu kada su u pitanju novi poslovni partneri.

Poruka: Vaša odlučnost otvara sva vrata ove nedelje.

Bik

Ljubav: Vaša sezona je u punom jeku, donoseći vam neodoljiv šarm i nove prilike.

Posao: Očekujte važne vesti u sredu koje mogu promeniti tok vašeg trenutnog projekta.

Zdravlje: Pripazite na grlo i izbegavajte hladne napitke tokom večernjih izlazaka.

Srećni brojevi: 2, 11, 33.

Boja dana: Smaragdno zelena.

Savet: Dozvolite sebi malo više spontanosti i odstupanja od stroge rutine.

Poruka: Stabilnost koju tražite napokon postaje opipljiva.

Blizanci

Ljubav: Komunikacija sa partnerom je ključna, naročito u petak kada su mogući nesporazumi.

Posao: Kreativne ideje koje predložite biće visoko ocenjene od strane nadređenih.

Zdravlje: Potrebno vam je više sna kako biste zadržali visok nivo koncentracije.

Srećni brojevi: 5, 14, 26.

Boja dana: Svetložuta.

Savet: Razdvojite bitne informacije od tračeva na radnom mestu.

Poruka: Prave reči u pravom trenutku rešavaju svaku dilemu.

Rak

Ljubav: Porodična okupljanja krajem nedelje donose vam emocionalno zadovoljstvo i mir.

Posao: Intuicija vas vodi ka profitabilnim rešenjima, ne ignorišite svoj unutrašnji glas.

Zdravlje: Osetljivost stomaka može biti pojačana usled stresa, birajte laganiju ishranu.

Srećni brojevi: 7, 20, 29.

Boja dana: Biserno siva.

Savet: Ne preuzimajte na sebe tuđe obaveze, naučite da kažete ne.

Poruka: Vaša nežnost je vaša najveća snaga u odnosima.

Lav

Ljubav: Bićete u centru pažnje gde god se pojavite, očekujte zanimljiv poziv u subotu.

Posao: Priznanje za prethodni trud stiže u vidu ponude za unapređenje ili povišicu.

Zdravlje: Srce i pritisak zahtevaju umerenost, izbegavajte prevelike fizičke napore.

Srećni brojevi: 1, 13, 22.

Boja dana: Zlatna.

Savet: Pokažite više razumevanja za saradnike koji sporije uče.

Poruka: Harizma koju širite privlači uspeh na svim poljima.

Devica

Ljubav: Analiziranje odnosa može doneti jasniju sliku o tome šta zaista želite.

Posao: Preciznost u radu sa dokumentima spasiće vas od potencijalnih administrativnih grešaka.

Zdravlje: Potreban vam je mentalni detoks, pokušajte sa meditacijom ili čitanjem.

Srećni brojevi: 3, 15, 27.

Boja dana: Mornarsko plava.

Savet: Organizujte svoje vreme tako da imate bar sat vremena samo za sebe.

Poruka: Red u mislima donosi uspeh u delima.

Vaga

Ljubav: Balansiranje između želja i mogućnosti biće lakše uz podršku voljene osobe.

Zdravlje: Obratite pažnju na bubrege i unosite dovoljne količine vode tokom dana.

Posao: Timski rad je jedini put ka uspehu u ovoj radnoj nedelji.

Srećni brojevi: 6, 17, 24.

Boja dana: Pastelno roze.

Savet: Budite diplomata u rešavanju konflikata među kolegama.

Poruka: Harmonija je dostižna uz malo više kompromisa.

Škorpija

Ljubav: Strasti dostižu vrhunac sredinom nedelje, budite spremni na intenzivne razgovore.

Posao: Fokusirajte se na transformaciju postojećih projekata umesto započinjanja novih.

Zdravlje: Energija je stabilna, ali nemojte zanemariti potrebu za redovnim snom.

Srećni brojevi: 8, 18, 30.

Boja dana: Tamno bordo.

Savet: Čuvajte svoje planove u tajnosti dok ne budu potpuno spremni.

Poruka: Snaga volje može da savlada svaku prepreku.

Strelac

Ljubav: Duh avanture vas pokreće, planiranje vikend putovanja osvežiće vaš odnos.

Zdravlje: Pripazite na mišiće nogu i izbegavajte predugo sedenje pred ekranom.

Posao: Povoljne vesti iz inostranstva otvaraju vam nove horizonte zarade.

Srećni brojevi: 9, 12, 31.

Boja dana: Kraljevsko ljubičasta.

Savet: Ostanite verni svojoj viziji bez obzira na kritike okoline.

Poruka: Svako novo iskustvo je korak ka ličnom rastu.

Jarac

Ljubav: Ozbiljnost kojom pristupate partneru donosi vam dugo očekivanu stabilnost.

Zdravlje: Kosti i zglobovi su osetljiva tačka, unosite više kalcijuma i vitamina D.

Posao: Dugoročni planovi počinju da daju prve rezultate, budite strpljivi.

Srećni brojevi: 10, 21, 35.

Boja dana: Antracit siva.

Savet: Napravite jasnu granicu između karijere i privatnog života.

Poruka: Vreme radi za vas, ne požurujte procese.

Vodolija

Ljubav: Prijateljski pristup u vezi biće ključan za prevazilaženje sitnih nesuglasica.

Zdravlje: Moguća je nervoza krajem nedelje, prijaće vam društvo pozitivnih ljudi.

Posao: Vaše inovacije biće prepoznate kao ključne za napredak firme.

Srećni brojevi: 11, 23, 34.

Boja dana: Tirkizna.

Savet: Budite otvoreni za saradnju sa osobama drugačijih stavova.

Poruka: Originalnost je vaše najjače oružje u svakoj situaciji.

Ribe

Ljubav: Romantična raspoloženja obeležiće drugu polovinu nedelje, prepustite se mašti.

Zdravlje: Slušajte svoje telo i odmorite se čim osetite pad vitalnosti.

Posao: Kreativni poslovi donose najveće zadovoljstvo i najbolju zaradu ove nedelje.

Srećni brojevi: 12, 16, 25.

Boja dana: Morsko plava.

Savet: Ne dozvolite da vas tuđi pesimizam odvoji od vaših snova.

Poruka: Vera u sebe je polazna tačka za svako čudo.

