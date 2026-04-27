Ko je Kol Tomas Alen koji je pokušao atentat na Trampovu administraciju

Muškarac koji je uhapšen nakon pucnjave u hotelu „Washington Hilton“ tokom tradicionalne večere Udruženja dopisnika iz Bele kuće identifikovan je kao 31-godišnji Kol Tomas Alen iz Toransa u Kaliforniji.

Prema navodima bezbednosnih službi, Alen je nakon privođenja izjavio da je „želeo da puca na zvaničnike Trampove administracije“, a istražitelji veruju da je primarna meta verovatno bio i sam predsednik Donald Tramp.

Vršilac dužnosti državnog tužioca SAD, Tod Blanš, izjavio je za medije da je istraga o motivima i dalje u toku, ali da preliminarni rezultati potvrđuju političku pozadinu napada. On je istakao da postoje indicije da je Alen oružje sklopio unutar samog hotela, ali je naglasio da „nije stigao daleko“ i da je jedva probio prvi bezbednosni prsten pre nego što je neutralisan.

Osumnjičeni je bio gost hotela, a prilikom hapšenja kod njega su pronađeni sačmarica, pištolj i više noževa.

Policija je potvrdila da je došlo do razmene vatre između Alena i agenata obezbeđenja, pri čemu je ispaljeno između pet i osam hitaca. Napadač nije ranjen, ali je prebačen u bolnicu radi psihijatrijske procene. Veruje se da je delovao samostalno.



Ko je Kol Tomas Alen?

Istraživački timovi i FBI odmah su započeli pretres njegove adrese u Kaliforniji i analizu njegovog digitalnog otiska.

Obrazovanje i karijera:

Alen je inženjer mašinstva i programer. Studirao je na prestižnom Caltech-u, gde je bio član hrišćanskog udruženja, a 2025. godine je magistrirao kompjuterske nauke na Kalifornijskom državnom univerzitetu. Autor je video-igre „Bohrdom“ objavljene na platformi Steam.

U registrima birača nije bio opredeljen za određenu stranku. Ipak, podaci Federalne izborne komisije pokazuju da je u oktobru 2024. godine donirao 25 dolara kampanji Kamale Haris preko platforme ActBlue.

Istražitelji veruju da je Alen iz Los Anđelesa doputovao vozom preko Čikaga do Vašingtona kako bi izvršio napad.

Na društvenim mrežama, Alen je delovao kao „običan momak“ – objavljivao je fotografije sa porodičnih proslava Božića i diplomiranja, na kojima je uvek bio nasmejan, što dodatno produbljuje misteriju o njegovoj radikalizaciji.

Donald Tramp je nakon incidenta na svojoj društvenoj mreži objavio fotografiju uhapšenog Alena kako go do pojasa leži na podu sa lisicama na rukama, okružen agentima Tajne službe.

jedan pripadnik bezbednosnih snaga upucan u zaštitnu opremu.

