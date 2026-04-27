Vršac: Novi izgled parka u Fruškogorskoj ulici

VRŠAC – JKP „Drugi oktobar“ i Grad Vršac započeli su kompletnu rekonstrukciju malog parka u Fruškogorskoj ulici. Cilj ovog projekta je stvaranje moderne, zelene oaze koja će stanovnicima ovog dela grada pružiti kvalitetniji prostor za odmor i svakodnevnu rekreaciju.

Radovi na terenu obuhvataju značajna hortikulturna i infrastrukturna unapređenja:

Ozelenjavanje: Zasađene su nove sadnice drveća koje će obezbediti prirodan hlad.

Mobilijar: Postavljene su četiri nove, moderne klupe za posetioce.

Nova česma: U toku je postavljanje javne česme, što je bio jedan od glavnih zahteva građana.

Cvetna rundela: Formiran je novi cvetni aranžman sa prolećnim sadnicama koji je osvežio čitav ambijent.

Obilasku radova i akciji sadnje drveća prisustvovali su članovi Gradskog veća Slobodan Jovanov i Mario Opričić, kao i direktor JKP „Drugi oktobar“ Miloš Salapura. Ovim je potvrđeno da je briga o mikro-lokacijama i „zelenim plućima“ grada prioritet lokalne samouprave.

Iz komunalnog preduzeća poručuju da je ovo samo jedan u nizu javnih prostora koji će biti revitalizovani. Dugoročni planovi uključuju redovno održavanje i postepenu obnovu svih manjih parkova u Vršcu, kako bi svaki deo grada postao podjednako prijatno mesto za život svih generacija.

