Zonske smotre folklora u Pančevu: Prvo nastupaju deca, a u maju i odrasli

Kulturno-prosvetna zajednica Pančeva najavila je održavanje tradicionalnih zonskih smotri muzičko-folklornog stvaralaštva. Ovi događaji okupiće najbolje ansamble koji će u Kulturnom centru Pančeva predstaviti bogatstvo tradicije i narodne igre.

Program je podeljen u dva termina:

Smotra dece: Zakazana je za subotu, 26. april, sa početkom u 18 časova.

Smotra odraslih: Održaće se u nedelju, 17. maja, sa početkom u 17 časova.

Obe manifestacije biće održane u dvorani Kulturnog centra Pančeva, a publika će imati priliku da uživa u umeću mladih talenata i iskusnih čuvara folklorne baštine iz celog okruga.