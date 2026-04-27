Zonske smotre folklora u Pančevu: Prvo nastupaju deca, a u maju i odrasli

11:00

27.04.2026

Foto: KCP Plakat
Kulturno-prosvetna zajednica Pančeva najavila je održavanje tradicionalnih zonskih smotri muzičko-folklornog stvaralaštva. Ovi događaji okupiće najbolje ansamble koji će u Kulturnom centru Pančeva predstaviti bogatstvo tradicije i narodne igre.

Program je podeljen u dva termina:
Smotra dece: Zakazana je za subotu, 26. april, sa početkom u 18 časova.
Smotra odraslih: Održaće se u nedelju, 17. maja, sa početkom u 17 časova.
Obe manifestacije biće održane u dvorani Kulturnog centra Pančeva, a publika će imati priliku da uživa u umeću mladih talenata i iskusnih čuvara folklorne baštine iz celog okruga.

