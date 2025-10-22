Vršac: Dve decenije Mreže „Život bez nasilja“

Projekti poput ‘Bezbedna žena – jaka zajednica’ pokazali su da najveća snaga jedne zajednice leži u njenoj spremnosti da pomogne, podrži i vrati dostojanstvo onima koji su ga izgubili

Svečanoj sali Gradske kuće u Vršcu održan je sastanak Mreže „Život bez nasilja“, u organizaciji Pokrajinske zaštitnice građana – ombudsmana Doc. dr Dragane Ćorić, koja je ujedno i koordinator Mreže, uz podršku Grada Vršca kao domaćina.

Skup je okupio predstavnike institucija i organizacija sa teritorije Južnobanatskog okruga koje se bave zaštitom i podrškom žrtvama porodičnog i rodno zasnovanog nasilja. Cilj sastanka bio je jačanje saradnje i unapređenje međusektorske koordinacije u postupanju u ovim slučajevima.

Mreža „Život bez nasilja“, osnovana 2005. godine na inicijativu Pokrajinskog ombudsmana, ove godine obeležava 20 godina uspešnog rada i partnerstva između institucija sistema – policije, pravosuđa, zdravstvenih i socijalnih službi, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva.

Prisutnima se u ime Grada Vršca obratila gradonačelnica Dragana Mitrović, koja je istakla značaj ovakvih susreta za unapređenje institucionalnog odgovora na nasilje i naglasila spremnost grada da i dalje aktivno podržava sve inicijative usmerene na prevenciju i suzbijanje nasilja.

Dve decenije kontinuiranog rada i saradnje institucija posvećenih borbi protiv porodičnog i rodno zasnovanog nasilja predstavljaju izuzetan doprinos stvaranju humanijeg i bezbednijeg društva za sve naše građane, a posebno za žene i decu. Grad Vršac već duži niz godina sistematski radi na prevenciji nasilja, zaštiti i osnaživanju žena koje su pretrpele nasilje. Projekti poput ‘Bezbedna žena – jaka zajednica’ pokazali su da najveća snaga jedne zajednice leži u njenoj spremnosti da pomogne, podrži i vrati dostojanstvo onima koji su ga izgubili. Posebno sam ponosna na osnivanje Centra za psihosocijalnu i ekonomsku podršku ženama, koji pruža konkretnu pomoć i postaje deo buduće integrativne usluge podrške žrtvama nasilja. Ovo je korak ka trajnom i održivom sistemu zaštite. Tema borbe protiv nasilja je iznad svih političkih i institucionalnih okvira — to je pitanje ljudskosti, solidarnosti i odgovornosti. Naš zajednički zadatak je da svako od nas, u svojoj zajednici i instituciji, bude deo rešenja, a ne deo tišine,“ poručila je gradonačelnica Mitrović.

Pored predstavnika Pokrajinskog ombudsmana i Grada Vršca, sastanku su prisustvovali i predstavnici centara za socijalni rad, domova zdravlja, sudova, tužilaštava, policije, kao i udruženja građana koja pružaju podršku žrtvama nasilja iz svih opština Južnobanatskog okruga.

Na sastanku su razmatrani aktuelni izazovi u borbi protiv nasilja u porodici, mogućnosti za jačanje saradnje kroz rad grupa za koordinaciju i saradnju, kao i mehanizmi efikasnije zaštite i podrške žrtvama. Zaključeno je da je potrebno kontinuirano unapređivati razmenu informacija i kapacitete sistema podrške, kako bi se obezbedila blagovremena i sveobuhvatna zaštita.

Sastanak u Vršcu predstavlja jedan u nizu okruglih stolova koji se tokom godine održavaju u svim okruzima Autonomne pokrajine Vojvodine, povodom dvadesetogodišnjice rada Mreže „Život bez nasilja“, koja već dve decenije povezuje institucije i ljude sa zajedničkim ciljem – životom bez nasilja.

(Pančevac)