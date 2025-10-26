SBP Vršac: Edukacije i saradnje u oblasti mentalnog zdravlja

U organizaciji Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti ,,Dr Slavoljub Bakalović” Vršac održan je drugi naučno – stručni skup pod nazivom ,,Pravo i medicina između teorije i prakse”. Skup je okupio brojne stručnjake iz oblasti medicine, prava i socijalne zaštite, kao i predstavnike institucija koje se bave pitanjima mentalnog zdravlja i primene zakonskih mera u ovoj oblasti.

Ove godine poseban akcenat bio je na unapređenju saradnje između zdravstvenih ustanova, pravosudnih organa i naučnih institucija, sa ciljem iznalaženja efikasnijih modela primene propisa u oblasti zaštite mentalnog zdravlja. Tokom programa izloženi su brojni referati i studije slučaja koji su osvetlili aktuelne izazove u praksi – od procene uračunljivosti i primene mera bezbednosti, do etičkih dilema u radu sa pacijentima i pravne odgovornosti zdravstvenih ustanova. Učesnici su zajednički razmatrali mogućnosti da se teorijska znanja pretoče u konkretne preporuke koje bi mogle doprineti kvalitetnijem i humanijem tretmanu osoba sa psihičkim smetnjama.

Kroz izlaganja i diskusije, učesnici su razmatrali kako teorijska znanja iz oblasti prava i medicine mogu postati deo svakodnevne prakse, naročito u radu sa osobama kojima su izrečene mere bezbednosti ili obavezno psihijatrijsko lečenje. Zaključeno je da je kontinuiran dijalog između različitih institucija ključan za stvaranje jedinstvenog i efikasnog pristupa zaštiti prava pacijenata, unapređenju stručne prakse i jačanju međusektorske saradnje.

(Pančevac)