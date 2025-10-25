Dnevni horoskop za 25. oktobar: Evo koje na ivici sukoba, a ko ide do kraja

Ovan

Posao: Osećaćete da napokon imate kontrolu nad situacijom. Biće motivisani da preduzmete korake ka svom cilju, a moguća je i neočekivana prilika za saradnju. Biće važno da ne forsirate svoje mišljenje previše.

Ljubav: Zauzeti Ovnovi mogu osetiti želju da unesu više topline u odnos. Slobodni mogu upoznati osobu koja deli njihov entuzijazam i iskrenost.

Zdravlje: Osećaćete nalet energije, ali izbegavaju preterani fizički napor.

Bik

Posao: Bićete fokusirani i odlučni da završe ono što su započeli. Osećaćete pojačan instinkt za finansije i bićete u mogućnosti da naprave koristan potez. Biće važno da zadržite smirenost.

Ljubav: Zauzeti Bikovi će poželeti dublju emotivnu povezanost sa partnerom. Slobodni će imati priliku da se zbliže sa nekim kroz iskren razgovor.

Zdravlje: Osećaćete se stabilno, ali obratite pažnju na ishranu.

Blizanci

Posao: Osećaćete inspiraciju i potrebu da započnete nešto novo. Bićete spremni da izrazite svoje ideje i lako ćete privući podršku saradnika. Moguće je da će vam stići poruka sa nekom važnom ponudom.

Ljubav: Zauzeti Blizanci mogu imati otvorene razgovore o zajedničkim planovima. Slobodni se mogu upustiti u zanimljivo poznanstvo koje im donosi uzbuđenje. Uživajte.

Zdravlje: Vrlo dobro, ali izbegavajte ostajanje do u kasne sate.

Rak

Posao: Osećaćete potrebu da se povučete i završite obaveze u miru. Moguće je da vam se javi nova ideja o projektu koji ste bili odložili. Intuicija će vas danas odlično voditi.

Ljubav: Zauzeti Rakovi će uživati u mirnim trenucima s partnerom. Slobodni mogu osetiti privlačnost prema osobi koja ih razume bez mnogo reči.

Zdravlje: Osećaće potrebu za snom i mirom — poslušajte svoje telo.

Lav

Posao: Bićete u centru pažnje i osetićete da drugi prepoznaju vaš trud. Osećaćete potrebu da vodite i motivišete druge. Dan je povoljan za kreativne ideje i izlaganja.

Ljubav: Zauzeti Lavovi će osetiti više topline i povezanosti s partnerom. Slobodni mogu upoznati osobu koja ih može posmatrati sa divljenjem.

Zdravlje: Osećaćete višak energije — fizička aktivnost će vam itekakoprijati.

Devica

Posao: Bićete veoma posvećeni detaljima i želećete da sve funkcioniše besprekorno. Imaćete potrebu da organizujete druge i uvedete red. Moguće je da ćete dobiti korisne informacije od nekog kolege.

Ljubav: Zauzete Device će osetiti harmoniju u odnosu. Slobodne mogu privući osobu koja ceni njihovu iskrenost i miran pristup.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Vaga

Posao: Osećaćete potrebu da završe započete obaveze i da izbegnete rasprave. Biće vam važna saradnja i poštovanje kolega. Moguće su dobre vesti vezane za finansije.

Ljubav: Zauzeti moguprovesti prijatne trenutke s partnerom u opuštenoj, dobroj atmosferi. Slobodne može privući osoba sa kojom će osećati prirodnu lakoću i razumevanje.

Zdravlje: Osećaćete se dobro, ali bi vamprijala lagana rekreacija.

Škorpija

Posao: Imaćete snažnu želju da završite ono što ste započeli. Bićete odlučni i spremni da preuzmete inicijativu. Moguće je da ćete danas ostvariti značajan napredak u poslu kojim se bavite.

Ljubav: Slobodne Škorpije će privlačiti poglede suprotnog pola svojom harizmom i dubinom. Moguća su nova, intrigantna poznanstva preko društvenih mreža, ili sa nekim iz inostranstva.

Zdravlje: Osećaćete se snažno i regenerisano.

Strelac

Posao: Mesec u vašem znaku donosi optimizam i inspiraciju. Osećaćete potrebu da se pokrenete i započnete nešto novo. Moguće je da ćete imati kontakt s osobom koja vam može otvoriti nova vrata.

Ljubav: Zauzeti će osetiti osveženje i toplinu u odnosu. Slobodni mogu upoznati osobu koja ih razume i inspiriše.

Zdravlje: Osećaće se odlično, ali ne preterujujte sa fizičkom aktivnošću.

Jarac

Posao: Osećaćete potrebu za kontrolom i jasnoćom. Bićete spremni da donesete odluke koje vam donose dugoročnu korist. Dan donosi napredak kroz strpljenje.

Ljubav: Zauzeti će osećati stabilnost i poverenje u svojim partnerskim vezama. Slobodni mogu doživet susret koji im budi ozbiljno interesovanje.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Vodolija

Posao: Bićete otvoreni za saradnju i nove ideje. Osećaćete potrebu da unesete inovaciju u posao i da pokrenete nešto drugačije. Moguće je da će vam se javiti osoba koja će vam ponuditi pomoć.

Ljubav: Zauzeti će osetiti jaču povezanost s partnerom. Slobodni mogu upoznati osobu koja ih inspiriše i osvaja iskrenošću.

Zdravlje: Dobro, ali pazite na cirkulaciju.

Ribe

Posao: Osećaćete jaku koncentraciju i intuiciju. Bićete sposobni da reše ono što su ranije odlagali. Moguće je da ćete dobiti pohvalu za svoj trud.

Ljubav: Zauzeti će osetiti mir i razumevanje. Slobodni mogu privući osobu koja im donosi osećaj sigurnosti.

Zdravlje: Osećaće potrebu za snom i opuštanjem.

(astroputnik)