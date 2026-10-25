Dnevni horoskop za 25. oktobar: Evo kome sve ide od ruke, a ko ima probleme

Ovan uspešan, Biku sve ide od ruke, Blizance privlače Ribe, Rak uživa u ljubavi, Lav suzdržan, Devici problemi na poslu, Vaga srećna, Škorpija otvorena, Strelac loše volje, Jarac diskretan, Vodolija željna pažnje, a Ribe se dvoume.

Ovo je današnji dnevni horoskop za 25. oktobar 2026. godine.

OVAN

Posao

Okolnosti vam idu na ruku. Podrška dolazi sa strane sa koje niste očekivali. Vi ćete znati da iskoristite asistenciju.

Ljubav

Danas vam odgovara Vodolija i moguće je poznanstvo sa osobom rođenom u tom znaku.

Zdravlje

Problem sa disajnim organima.

BIK

Posao

Vama dosta toga ide za rukom. Polako se penjete na lestvici. Za one koji ne poznaju prilike, vaš uspon će biti iznenadan, pa su moguća neprijatna iznenađenja.

Ljubav

Neko vam šalje diskretne signale. A vi, istovremeno, žudite za novim poznanstvom i zaljubljivanjem. Sve je tu, ne oklevajte.

Zdravlje

Problem sa zglobovima.

BLIZANCI

Posao

Danas će se dešavati neobični problemi u komunikaciji. Moguće je da će se zagubiti neki dokumenti i da će to imati veze sa vama. Preporučuje se da se koncentrišete.

Ljubav

Osoba rođena u znaku Ribe vas privlači. A vi ste željni pažnje, nežnosti i ljubavi.

Zdravlje

Dobro.

RAK

Posao

Konačno ste bistre glave. Vaši impulsivni postupci i strah od grešaka i gubitka su vas skupo koštali. Budite staloženi i sve će doći na svoje.

Ljubav

Partner vas je podsetio na ono vreme kada ste bili zaljubljeni do ušiju. Strast se vraća na velika vrata.

Zdravlje

Veći broblemi sa zglobovima, mišićima ili tetivama.

LAV

Posao

Prinuđeni ste da sarađujete sa jednom izuzetno manipulativnom osobom. Neko nepouzdan vam je nametnut, a preostaje vam da jasno postavite granice.

Ljubav

Od vas se traži samo da pokažete osećanja. Ponekad ste tu škrti. Pokažite da imate srce, i imaćete svet na dlanu.

Zdravlje

Srčani problemi.

DEVICA

Posao

Ovan može danas da vam pomrsi račune. Dosta je intriga oko vas, i tu nije vaša krivica. Ali ćete, ako ne odigrate mudro, na kraju vi snositi odgovornost.

Ljubav

Imate lepu komunikaciju sa partnerom. Lako se dogovarate i sarađujete. Ali je u vezi sve manje strasti. Slobodne Device mogu očekivati jedno zanimljivo poznanstvo.

Zdravlje

Dobro.

VAGA

Posao

Saradnja sa mlađim kolegama će ispuniti vaš današnji dan. Umete lepo da ih usmerite, a njihove uspehe doživljavate kao svoje. To će neko umeti da ceni.

Ljubav

Svi ponekad želimo da čujemo lepe stvari o sebi. Ali komplimenti koje ćete vi dobiti nisu svakodnevni. SIjaćete od sreće.

Zdravlje

Moguća glavobolja.

ŠKORPIJA

Posao

Dosta problema i loše sreće se vuče oko vas. Nikako da izgradite komunikaciju sa kolegama. Nemojte dopustiti da se ovakvo stanje produži, jer će biti na vašu štetu.

Ljubav

Danas ste otvoreni prema bližnjima. Razumete kako se osećaju. Ali niko ne može da dokuči šta se vama po glavi vrzma.

Zdravlje

Dobro.

STRELAC

Posao

Danas neće imati dobiti. NIsu sve lađe potonule, jednostavno, vaše ideje nisu prošle kod poslovnih partnera. Razradite još malo planove, to može biti uvertira u nešto mnogo krupnije.

Ljubav

Kad ste loše volje, onda svi znaju da treba da vas se klone. Ali neko koga ćete upoznati to i ne zna. Njegova otvorenost i ljubopitljivost će vas razoružati.

Zdravlje

Problem sa leđima.

JARAC

Posao

Danas ćete biti prinuđeni na nepredviđen trošak. Strpljivo ste gradili kulu od karata, a onda se odjednom srušila. Ali vi ste borac i znate da nema povratka. Ovo je možda nova šansa.

Ljubav

U ovom periodu ste tajnoviti. Privlače vas tajni razgovori ili dopisivanje sa nekim sa kim ne bi smeli. Vrela avantura na pomolu.

Zdravlje

Problem sa vratom i kičmom.

VODOLIJA

Posao

Ovih dana ste često zavirivali u tuđe dvorište, a to se sada vama vraća. Neko vam se meša u poslove, a najgore što možete da uradite jeste da reagujete impulsivno.

Ljubav

Danas vam ne prija samoća toliko koliko prethodnih dana. Željni ste pažnje i nežnosti i to u velikim količinama. Imate dovoljno šarma da to i ostvarite.

Zdravlje

Problem sa vidom.

RIBE

Posao

Vi nikad ne gubite nadu, i to vas održava u životu. Neko misli da ste dovoljno naivni da nećete primetiti podvalu. Ali dovoljno ste pronicljivi da shvatite o čemu se radi.

Ljubav

Neko u koga ste bili ranije zaljubljeni, ponovo ulazi u vidno polje. Ali sad je situacija drugačija i ta osoba vam šalje signale. Vi se dvoumite u vezi sa time.

Zdravlje

Nije loše.

(Luftika.rs)