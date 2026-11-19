Dok se nad ravnicom u okolini Kovačice širi gust, otrovni dim, meštani sela Samoš odlučili su da stanu na put višegodišnjem zagađenju izlaskom na protest. Nesanitarno smetlište koje neprestano gori preti da uništi plodne oranice i trajno naruši zdravlje ljudi na obodu ove južnobanatske opštine.

Višegodišnji problem u ataru

Samoš, poljoprivredno selo na samom severoistoku kovačičke opštine, već godinama trpi posledice neadekvatnog odlaganja komunalnog otpada. Nezadovoljni meštani organizovali su protest upozorenja, okupljajući se sa traktorima, kako bi skrenuli pažnju na deponiju za koju tvrde da truje njihovu životnu sredinu duže od sedam godina.

Ekipa Radio-televizije Vojvodine zabeležila je sliku ogromnog smetlišta usred zelenog pejzaža, sa kojeg se konstantno vije dim usled podzemnih i površinskih požara.



Ova deponija godinama služi za odlaganje otpada iz naselja širom opštine Kovačica. Vuk Čobanin Rodanov, poljoprivrednik i jedan od organizatora protesta u Samošu, objašnjava da se radi o nelegalnom objektu bez odgovarajućeg kapaciteta, prenosi RTV.

„Smetlište je nelegalno i nelegitimno, a takvim ga je u julu 2025. godine proglasio i Ustavni sud. Otpad se često namerno pali, kako bi mu se smanjila zapremina, zbog čega se oslobađaju toksične čestice“, ističe Čobanin Rodanov.

Sagovornik, koji je inače društveno aktivan po pitanjima korišćenja poljoprivrednog zemljišta, naglašava da đubre nekontrolisano ispada na okolne oranice, ometajući paore u obradi zemlje, dok deponija nastavlja da se širi preko parcela namenjenih za agrar.

Ugroženo zdravlje i jasni zahtevi – porast malignih i drugih oboljenja

Pored problema koji pogađaju poljoprivrednike, stanovnici upozoravaju na alarmantne zdravstvene posledice. Gusti dim, koji zavisi od pravca vetra, redovno prekriva Samoš i susedna sela. Meštani navode da primećuju primetan porast malignih i drugih oboljenja, što direktno povezuju sa prisustvom opasnih čestica u vazduhu koje nastaju sagorevanjem komunalnog smeća.

Zbog toga su pred lokalnu vlast izneli pet konkretnih zahteva. Na prvom mestu, traže hitno sazivanje sednice Skupštine opštine Kovačica, na kojoj bi se donela odluka o trenutnom i trajnom zatvaranju ove lokacije za dalji prijem otpada. Pored toga, zahtevaju da se u budžetu za 2026. i 2027. godinu obezbede sredstva za sanaciju, kao i da se odmah uspostavi saradnja sa nadležnim pokrajinskim sekretarijatom, radi izrade projekta remedijacije terena.

Predstavnici Opštine Kovačica su u odgovoru na zahteve naveli da pripremaju korake kako bi se otpad ubuduće usmeravao ka regionalnim sistemima upravljanja, od kojih bi neki trebalo da budu realizovani u kratkom roku. Dok se obećana rešenja ne sprovedu u delo, stanovnicima ovog banatskog sela ostaje borba za čist vazduh i pravo na siguran život na sopstvenoj zemlji.

(RTV)