Nakon što je vatrena stihija progutala više od 11.000 hektara Deliblatske peščare, šumari i lovočuvari suočili su se sa teškim zadatkom prebrojavanja preživelih životinja. Rezultati pokazuju da je vatra ostavila ozbiljne posledice na fond krupne divljači, zbog čega je lov u ovom zaštićenom području do daljeg zabranjen.

Inovativne metode popisa na spaljenom terenu

Katastrofalni požar koji je zahvatio Deliblatsku peščaru uništio je ogromna prostranstva šume i niskog rastinja. Kako bi utvrdili tačno stanje na terenu, radnici Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ sproveli su krajem oktobra detaljan popis krupne divljači na preko 31.000 hektara lovišta, prenosi RTV.

Branislav Stankov, izvršni direktor za lovstvo, ribarstvo i ugostiteljstvo u ovom preduzeću, objašnjava da je popis bio izuzetno rigorozan. Zbog uništene infrastrukture, na terenu su korišćena tri različita modela praćenja životinja.

„Pošto je vatra uništila gotovo polovinu naših čeka, morali smo da se oslonimo na modernu tehnologiju“, kaže Stankov. On dodaje da su, pored vizuelnog osmatranja, koje su obavljala 33 licencirana lovočuvara, korišćene foto-zamke, video-kamere i bespilotne letelice, koje su snimale područje iz vazduha.

Migracija životinja i ogromna materijalna šteta

Ukupan broj prebrojane krupne divljači, u koju spadaju jeleni, divlje svinje i srne, iznosi 1.167 jedinki. Prema rečima nadležnih, to predstavlja oko 85 odsto očekivane populacije da se požar nije ni dogodio.

Značajan broj životinja spas od vatre potražio je u susednim atarima. Naš sagovornik procenjuje da je između 40 i 50 srna trajno napustilo područje peščare, ističući da se one verovatno neće vratiti, ukoliko su na novim staništima pronašle optimalne uslove za život.

Pored ekološke štete, vatra je odnela i velika sredstva kroz uništenu lovnu infrastrukturu, uključujući hranilišta i osmatračnice. Zbog toga, ali i radi očuvanja preostalog fonda, komercijalni lov u Deliblatskoj peščari trenutno nije moguć, a preduzeće beleži gubitak od skoro 400.000 evra potencijalnog prihoda od lovnog turizma.

Dug put do oporavka prirode

Oporavak narušenog ekosistema zahtevaće godine pažljivog rada i velika finansijska ulaganja. Trenutni prioritet zaposlenih u „Vojvodinašumama“ jeste hitna sanacija terena i obezbeđivanje hrane za preostale životinje tokom predstojećih meseci.

Dugoročni planovi podrazumevaju ponovnu sadnju vegetacije i obnovu porušenih objekata. Dok priroda polako vida svoje rane, tišina u peščari podseća na krhkost ravnoteže koju čovek iznova mora da nauči da čuva.

(RTV)