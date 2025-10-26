Merkur je retrogradan od 9. do 29. novembra: Ovi znakovi će najviše biti pogođeni

Merkur retrogradan od 9. do 29. novembra 2025, a efekti se već osećaju i još dugo ćemo osećati njihov odjek. Ovaj period nije prokletstvo – već poziv na introspekciju, jasnoću i jednu veoma važnu lekciju.

Prema horoskopu, Merkur je retrogradan od 9. do 29. novembra 2025, njegovi efekti se već uveliko osećaju, a posebno će ih osetiti 4 znaka Zodijaka, koji su, svaki na svoj način, već u drami.

Kada Markur krene retrogradno, posebno danas, kada je stabilna Wi-Fi veza od vitalnog značaja za skoro svaku aktivnost i život, čini se da se sve ruši – tehnologija, komunikacija, transport – i polako raste osećj uznemirenosti, prenosi Sensa.

Merkur ne ide retrogradno često: to čini tri-četiri puta godišnje, retrogradno kretanje traje tr nedelje – ali postoji jedna stvar koju mnogi ljudi previđaju: efekti ovog tranzita osećaju se i pre i posle retrogradnog kretanja ove planete.

Zapravo, postoje dve faze retrogradnog kretanja Merkura: „retrosenka“ i „oluja“. Tokom ovih faza, planeta glasnik izaziva usporavanja, nesporazume i razne vrste manjih blokada, kao da univerzum pritisne dugme i pauzira naše živote. Saznajte zato šta je period senke retrogradnog Merkura i zašto ga ne bi trebalo posmatrati kao haos, već kao šansu za transformaciju.

Merkur retrogradan u Strelcu i Škorpiji

Od 9. do 18. novembra Merkur je u Strelcu, a od 18. do 29. novembra 2025. u Škorpiji. Bučni Merkur se retrogradno okreće ka netaktičnom Strelcu poslednji put u godini 9. novembra, prikazujući crveni kod uzbune. Ovaj tronedeljni ciklus traje do 29. novembra, ali pre nego što se Merkur vrati u Škorpiju 18. novembra, iskrenost može biti posebno brutalna, razbijajući veze u paramparčad.

Ako ne želite da provedete odmor otuđeni od svojih najbližih, dvaput razmislite pre nego što uputite bilo gde. Poseta voljenima može zahtevati dodatni oprez tokom ovog perioda u komunikaciji i proverite rezervacije, jer ovaj retrogradni trend može biti posebno ometajući za putovanje.

Znaci koji će biti najviše pogođeni retrogradnim Merkurom u novembru 2025. su Blizanci, Devica, Strelac i Ribe, zbog retrogradnog kretanja Merkura u Strelcu i Škorpiji, u kombinaciji sa Blizancima i Devicom kojima vlada Merkur. Takođe, Strelac će to intenzivno osetiti jer se retrogradnost dešava u njegovom znaku.

Šta je, tačno, period senke retrogradnog Merkura?

Važno je razumeti kako se Merkur kreće. To je najbrža planeta u Sunčevom sistemu, koja obiđe Sunce za samo 88 dana veoma velikom brzinom. A upravo ta brzina čini svako očigledno usporavanje ili zaustavljanje veoma primetnim za nas. Dve faze okružuju retrogradno kretanje ove planete, a poznate su kao pre-senka i post-senka – ili, poetičnije: „retrosenka“.

Kretanje Merkura je kosmički cikcak: 3 nedelje usporavanja (pre-senke), 3 nedelje pravog retrogradnog kretanja, 3 nedelje oporavka (post-senke) – ukupno, oko devet nedelja Merkurovih uticaja koji testiraju naše strpljenje, pažnju i jasnoću.

Šta znači faza pre senke retrogradnog Merkura?

Kako Merkur napreduje u svojoj orbiti i sprema se za retrogradno kretanje, počinje da šalje suptilne signale: izgubljeni imejlovi, pogrešno tumačene poruke, neobjašnjiva kašnjenja. Sve što se dešava u pre-senci jeste „pregled“ lekcija koje dolaze.

Obratite pažnju na znake, svoje reakcije i način na koji komunicirate.

Šta znači faza posle senke retrogradnog Merkura?

Kada se Merkur vrati u direktno kretanje, post-senka faza traje još dve nedelje nakon završetka retrogradnog kretanja.

To je vreme čišćenja i razjašnjenja.

Mogu se javiti iste male greške u komunikaciji, tehničke blokade ili osećaj da se stvari sporo kreću.

Post-senka je vreme za obnovu, popravku i integraciju .

Nakon retrogradnog Merkura treba da čistite svoje odnose, poruke i namere.

Retrosenka nije retrogradnost – to je samo njen preludijum i odjek. Tada možete da nastavite da putujete, potpisujete ugovore i donosite važne odluke – ali pod uslovom da obratite više pažnje na detalje.

Umesto da se plaše „senke“ retrogradnog kretanja,ona je saveznik transformacije. Saznajte i u kojim godinama života svako dobije karmičku lekciju.

Šta je Merkurijanska oluja?

Čak i ako ne osetite da je Merkur retrogradan, osećate efekte Merkurove oluje – onih dana kada planeta dramatično usporava svoje kretanje do gotovo potpunog zaustavljanja. Ova pojava se dešava tačno u trenutku prelaska sa direktnog na retrogradno kretanje i obrnuto.

Ovih dana sve deluje teško: sistemi se ruše, kašnjenja se umnožavaju, ljudi komuniciraju zbunjeno. Ali, kao i svaka oluja, ne traje dugo. Saznajte i šta vam donosi horoskop za usamljena srca.

Period senke retrogradnog Merkura – dve nedelje pre i dve nedelje posle – jeste prostor za kosmičko razmišljanje.

Tada, može doći do grešaka u komunikaciji, problema u odnosima ili tehničkih kvarova, ali sve je to namenjeno da nas malo uspori, kako bismo jasnije videli šta ne funkcioniše. Proverite šta znači podznak u svakom znaku.

U pre-senci, obratite pažnju na ono što se vraća iz prošlosti.

U postsenci, popravite i zatvorite krugove koji su ostali otvoreni.

Zapamtite, ovaj period nije prokletstvo — već poziv na introspekciju, jasnoću i ponovno povezivanje. Merkur nam pokazuje da ponekad, da bismo krenuli napred, moramo prvo da se osvrnemo unazad.

(Sensa/Zorica Antonijević)