Specijalističko usavršavanje starešina Vojne policije

U kasarni „Rastko Nemanjić“ u Pančevu realizovano je zajedničko taktičko uvežbavanje oficira i podoficira Vojne policije Vojske Srbije koji pohađaju različite nivoe stručnih usavršavanja za realizaciju vojnopolicijskih poslova i zadataka.

U kasarni „Rastko Nemanjić“ u Pančevu realizovano je zajedničko taktičko uvežbavanje oficira i podoficira Vojne policije Vojske Srbije koji pohađaju različite nivoe stručnih usavršavanja za realizaciju vojnopolicijskih poslova i zadataka.

Tokom trodnevnih aktivnosti na poligonu u pančevačkoj kasarni, oficiri i podoficiri su bili u prilici da u praksi primene prethodno stečena teoretska znanja iz taktike Vojne policije.

Akcenat je bio na taktičkoj upotrebi novonabavljenih sredstava prilikom obezbeđenja određenih lica, kontrole vojnog putnog saobraćaja i dejstva na zaposednuti objekat. Korišćena su različita vozila na upotrebi u jedinicama Vojne policije, savremeno streljačko naoružanje i vojnopolicijska oprema, motocikli, dronovi i vojni službeni psi.

Jedan od podoficira na usavršavanju za rad u Vojnoj policiji kaže da su vojni policajci tokom uvežbavanja prošli sve pozicije u sastavu odeljenja, odnosno grupe.

Najzanimljiviji deo taktičkog uvežbavanja meni lično je bila protivteroristička borba u urbanoj sredini. To je zadatak koji obuhvata širok spektar mera, radnji i postupaka i zahteva apsolutnu uigranost tima, nepogrešivost u rukovanju naoružanjem i neprekidnu komunikaciju. Sve se dešava na relativno malom prostoru, u kratkom vremenu, što zahteva brzo donošenje odluka, a greške se ne praštaju — istakao je ovaj podoficir.

Vojne policajce na obuci u kasarni „Rastko Nemanjić“ obišli su načelnik Uprave Vojne policije general-major Milan Lazić i komandant 72. brigade za specijalne operacije brigadni general Miroslav Talijan, koji su bili u prilici da se lično uvere da su polaznici visoko motivisani i da su, uz vredan rad i stručno vođenje instruktora, dostigli zavidan nivo specijalističke osposobljenosti.

Vojna policija je namenjena za obavljanje poslova policije u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. Opremljena je savremenim sredstvima i naoružanjem domaće i strane proizvodnje, što, uz stalnu obuku, obezbeđuje zahtevanu sposobnost za efikasnu realizaciju zakonom, drugim propisima i naređenjima komandanata datih poslova i zadataka u sve tri misije Vojske Srbije.

(Pančevac)