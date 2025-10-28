SUI Pančevo: 2 zlatne i 2 bronzane medalje

Na Prvenstvu Vojvodine za osobe sa invaliditetom u plivanju i ekipa Todor Gajić, Predrag Pužić i Aleksandar Veselinović pohvaljena je kao najuspešnija na takmičenju.
12:00
28.10.2025
Još jedan uspeh takmičara Sportskog udruženja invalida Pančevo. U Novom Sadu održano je Prvenstvo Vojvodine za osobe sa invaliditetom u plivanju i ekipa SUI Pančevo Todor Gajić, Predrag Pužić i Aleksandar Veselinović pohvaljena je kao najuspešnija na takmičenju.
Postignuti su sledeći rezultati :
Todor Gajić zlatna medalja 50 m prsno
Todor Gajić zlatna medalja 50 m kraul
Aleksandar Veselinović bronzana medalja 50 m kraul
Aleksandar Veselinović bronzana medalja 50 m leđni kraul
