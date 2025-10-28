Pančevo Sportska dešavanja

SUI Pančevo: 2 zlatne i 2 bronzane medalje

Na Prvenstvu Vojvodine za osobe sa invaliditetom u plivanju i  ekipa Todor Gajić, Predrag Pužić i Aleksandar Veselinović pohvaljena je kao najuspešnija na takmičenju.

12:00

28.10.2025

Foto: SUI Pančevo

Još jedan uspeh takmičara Sportskog udruženja invalida Pančevo. U Novom Sadu  održano je Prvenstvo Vojvodine za osobe sa invaliditetom u plivanju i  ekipa SUI Pančevo Todor Gajić, Predrag Pužić i Aleksandar Veselinović pohvaljena je kao najuspešnija na takmičenju.

Postignuti su sledeći rezultati :
Todor Gajić zlatna medalja 50 m prsno
Todor Gajić zlatna medalja 50 m kraul
Aleksandar Veselinović bronzana medalja 50 m kraul
Aleksandar Veselinović bronzana medalja  50 m leđni kraul

