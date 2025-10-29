Školsko takmičenje u Pančevu: 2 zlata i jedna bronza za strelce iz Plandišta

Strelci iz OŠ „Dositej Obradović“ iz Plandišta osvojili dve zlatne i jednu bronzanu medalju na školskom takmičenju u Pančevu.

Plasman na školsko državno prvenstvo i školsku olimpijadu izborili su pojedinačno Kristina Balog zlatna medalja sa 179k, Danijel Balog zlatna medalja sa 177k, Helena Tomaš bronzana medalja sa 175 k i boljom drugom serijom i Nina Ničevski sa 100 k. ukupnim rezultatom ekipno 2. mesto, a Milica Švonja 4. mesto sa 175k ispred škole Jovan Sterija Popović iz Velike Grede.

„Sve pohvale i čestitke za sve učesnike . Prestvili ste svoje škole i najboljem svetlu“, navode iz Streljačke Družine Planteks Plandište.

(Pančevac)