Školsko takmičenje u Pančevu: 2 zlata i jedna bronza za strelce iz Plandišta

Idvorčanka izumela neobične recepte i stvorila pravi delikates!
10:00
29.10.2025
Strelci iz OŠ „Dositej Obradović“ iz Plandišta osvojili dve zlatne i jednu bronzanu medalju na školskom takmičenju u Pančevu.
Plasman na školsko državno prvenstvo i školsku olimpijadu izborili su pojedinačno Kristina Balog zlatna medalja sa 179k, Danijel Balog zlatna medalja sa 177k, Helena Tomaš bronzana medalja sa 175 k i boljom drugom serijom i Nina Ničevski sa 100 k. ukupnim rezultatom ekipno 2. mesto, a Milica Švonja 4. mesto sa 175k ispred škole Jovan Sterija Popović iz Velike Grede.
„Sve pohvale i čestitke za sve učesnike . Prestvili ste svoje škole i najboljem svetlu“, navode iz Streljačke Družine Planteks Plandište.
(Pančevac)
Milena Vurdelja i njena porodica u svom poljoprivrednom gazdinstvu bave se ratarstvom i povrtarstvom. Počelo je s belim lukom a onda se nastavilo.
10:00
29.10.2025
Na Prvenstvu Vojvodine za osobe sa invaliditetom u plivanju i ekipa Todor Gajić, Predrag Pužić i Aleksandar Veselinović pohvaljena je kao najuspešnija na takmičenju.
12:00
28.10.2025
Za ovu namenu, iz gradskog budžeta, izdvojeno je 4.000.000 dinara i odluka o podsticajima naći će se pred odbornicima Skupštine Grada Vršca već na narednoj sednici zakazanoj za 30.oktobar.
10:00
28.10.2025