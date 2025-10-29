Sportska dešavanja Južni Banat

Školsko takmičenje u Pančevu: 2 zlata i jedna bronza za strelce iz Plandišta

09:30

29.10.2025

Foto: Streljačka Družina Planteks Plandište

Strelci iz OŠ „Dositej Obradović“  iz Plandišta osvojili dve zlatne i jednu bronzanu medalju na školskom takmičenju u Pančevu.

Plasman na školsko državno prvenstvo i školsku olimpijadu izborili su pojedinačno Kristina Balog zlatna medalja sa 179k,  Danijel Balog zlatna medalja sa 177k, Helena Tomaš bronzana medalja sa 175 k i boljom drugom serijom i Nina Ničevski sa 100 k. ukupnim rezultatom ekipno 2. mesto,  a Milica Švonja 4. mesto sa 175k ispred škole Jovan Sterija Popović iz Velike Grede.

„Sve pohvale i čestitke za sve učesnike . Prestvili ste svoje škole i najboljem svetlu“, navode  iz Streljačke Družine Planteks Plandište.

(Pančevac)

