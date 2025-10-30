Vanesa i Timea trijumfovale na festivalu „Mladost peva“

Uzdin je i ove godine bio domaćin tradicionalnog Festivala popularne novokomponovane rumunske muzike „Mladost peva“, koji je održan 24. i 25. oktobra u Domu kulture „Doina“, prenosi RTV Kovačica.

Prve festivalske večeri nastupilo je sedam takmičara iz rumunskih vojvođanskih mesta. Izveli su pesme koje su za njih posebno napisali i komponovali autori rumunske muzike iz Vojvodine uz muzičku pratnju orkestra Aleksandra Dujina.

Prema oceni stručnog žirija, najbolja je bila Vanesa Krecu iz Uzdina. Prva nagrada za kompoziciju otišla je u ruke Klaudiji Šubonj iz Uzdina dok je najbolji tekst napisala Kristina Mik iz Banatskog Novog Sela.

Pobednica druge večeri festivala je Timea Melisa Časar iz Temišvara. Festival „Mladost peva“ održan je po 37. put, u organizaciji Muzičke omladine Uzdina i uz finansijsku podršku Kancelarije za Rumune koji žive u dijaspori.

