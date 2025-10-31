Ministarstvo: Rafinerija u Pančevu će raditi do 25. novembra

Naftna industrija Srbije potvrdila je da će rafinerija nafte u Pančevu, sa zalihama nafte kojima raspolaže, nastaviti da radi do 25. novembra, saopštilo je danas Ministarstvo rudarsva i energetike nakon sastanka stalnog radnog tela Organizacije za nacionalnu strategiju za krizne situacije u naftnom sektoru.

Na sastanku je između ostalog rečeno da će se voditi računa o koordinaciji ravnomernog snabdevanja svih benzinskih stanica, što je posebno važno za male benzinske stanice, navedeno je u saopštenju.

Glavne teme sastanka, pored nastavka rada rafinerije u Pančevu, bili su logistika transporta i dinamika uvoza naftnih derivata koji se realizuje iz zemalja u okruženju, prenosi Beta.

V.d. pomoćnik ministra rudarstva i energetike za sektor nafte i gasa, Saša Koković, rekao je da su se resorno ministarstvo, zajedno sa drugim državnim institucijama posebno angažovali na podršci i koordinaciji po pitanju logistike, kako bi se maksimalno iskoristili svi kapaciteti za transport naftnih derivata iz uvoza.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva unutrašnjih poslova, Republičke direkcije za robne rezerve, Uprave za rezerve energenata, Uprave carina, Poreske uprave, Transnafte, Naftne industrije Srbije, Udruženja naftnih kompanija Srbije i kompanija članica udruženja.

