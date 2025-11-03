Lekari upozoravaju na učestale padove sa visine na gradilištima

Nisu retki padovi sa visina posebno kada se radi o gradilištu dovoljan je trenutak nepažnje i može doći do pada. Nedavno jedan naš sugrađanim pao sa čak 25 metara visine istakao Načelnik Hitne pomoći doktor Zoran Mansijević upozorio da je kod poslova na visini važna opreznost u svakom trenutku.

Bio je pad na Luci Dunav sa 25 metara visine, na sreću mlađi čovek je uspeo kolko toliko da ublaži pad.To su padovi koji se završavaju smrću, mi smo krhka bića i nismo prilagođeni za te velike udare.Dolazi do pucanja krvnih sudova , nisu to samo povrede koštanog sistema .On je uspeo nekako da amortizuje , pao je na noge slomio i ruke i povredio kosti lica ali grudni koš stomak nisu oštećeni tako da ima šanse da preživi.

Prošle godine u Svetozara Miletića je bio pad koji se loše završio i zato molčim jer su to padovi sa gradilišta.Molim one koji vode gradilišta da im sve obezbede ali i one koji rade da budu oprezni jer su to visine i dovoljan je trenutak nepažnje i završava se loše.

Samo je puka sreća kada neko preživi pad sa velike visine ali posledice su svakako ozbiljne zbog preloma i povreda zbog kojih osoba postaje najčešće invalid za ceo život.

(Vojvođanski)