Vučić o haosu ispred Skupštine: Koristili su piksle, flaše, da napadnu ljude, Ćacilend im je trn u oku

Predsednik Aleksandar Vučić uključio se u program Informer TV povodom haosa ispred Skupštine Srbije!

Vučić je govorio o pokušaju izazivanja haosa od strane okupljene grupe blokadera.

– Mnogo je važno da se istakne kakva je njihova namera bila. Koristili su piksle, flaše, da napadnu ljude. Ali, nije neočekivano, posle jučerašnjeg debakla u Novom Sadu.

– Nervoza i histerija dođu do izražaja i razume se nečiji tuđi uticaj. Rešili su da napadnu simbol slobode i otpora, Pionirski park ili kako ga svi popularno zovemo “Ćacilend”. Baš kao u stripu, postoji jedna mali deo nepokorenog naroda koji nikad neće da se preda onima koji bi zemlju da sruše. Nikada neće uspeti zato što takvi simboli nikad ne padaju u ruke onih koji bi da ruše sve što je progresivno i normalno u zemlji. Ne mogu da trpe demokratiju i izdrže drugačije mišljenje.

– Večeras su na sedam mesta napadali prostorije SNS-a. Bes, vide da sve manje ljudi razume njihove metode, razočarani jer je juče bilo mnogo manje ljudi nego što su očekivali.

– To izaziva njihovu nervozu – dodao je.

Predsednik je istakao da je blokaderima “Ćacilend” trn u oku, jer je on kako je istakao simbol slobode.

Pozvao je sve okupljene ljude u Pionirskom parku, sve pristalice na strpljenje i mir.

– Mi smo odgovorni za budućnost ove zemlje, a da bismo zaista bili odgovorni, moramo da razumemo frustracije i komplekse sa kojima se neuspešni političari suočavaju i da utičemo njih na razumemo gde su grešili. Većinskoj i pristojnoj Srbiji poručujem da ostanu mirni, da nastave da se bore za svoju zemlju, ne nasilnim sredstvima i da ni na koji način ne nasedaju na tuđe provokacije. Apsolutno ću odgovoriti na sve ono što se na ulicama događa.

Važno je da mi pokažemo uzdržanost, dodao je.

– Srbija je na dostojanstven način se odužila, rekao bih, žrtvama na taj jeziv dan. Ostaje nam velik zadatak da se pravda uspostavi i da odgovorni budu kažnjeni, a oni što hoće da tuku, neka sami razmisle ko je to organizovao. Video sam da su se studenti razišli, neće da učestvuju u tome.

– Da se ne lažemo, niko nije od naših ljudi pucao na njih.

– Na kraju krajeva, neka se vidi da ne reagujemo ni na očigledno rušenje državnog poretka. Samo pokažite ljudima da se vidi ko je koga napao.

– Građani Srbije mogu mirno da spavaju. Biće još takvih incidenata, ali klatno se okrenulo.

Istakao je da na svakom mestu nailaze na prezir i osudu zbog toga što rade i još jednom je pozvao narod na mir.

Podsetimo, večeras se nekolicina blokadera okupila na platou ispred Narodne skupštine, gde pokušavaju da izazovu haos.

(Pančevac)