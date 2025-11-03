U Skupštini usvojena izmena Liste kandidata za članove Saveta REM-a

Skupštinski Odbor za kulturu i informisanje usvojio je danas izmenu Liste kandidata za članove Saveta regulatornog tela za elektronske medije tako što će kandidati Saveta nacionalnih manjina biti Muhedin Fijuljanin i Ljumturije Ameti.

Za izmenu Liste je glasalo 11 poslanika, dva su bila protiv, a uzdržanih nije bilo, a na osnovu ove izmene među kandidatima Saveta nacionalnih manjina nije Ištvan Bodžoni.

Predsednica Odbora za kulturu i infomirsanje Nevena Đurić rekla je, otvarajući prvu tačku dnevnog reda koja se odnosila na izmenu Liste kandidata za izbor članova Saveta REM-a, da je 22. oktobra u ime 58 organizacija civilnog društva, Udruženje građanske inicijative, uputilo dopis sa primedbama u vezi sa utvrđivanjem konačnog predloga dva kandidata za člana Saveta REM-a ispred grupacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Đurić je navela da su sve procedure sprovedene u duhu zakona, ali da je najprimerenije da se postojeće nedoumice i negativne posledice osporavanja postupka otklone i predložila da se lista kandidata izmeni u delu koji se odnosi na ovlašćenog predlagača nacionalnih saveta i nacionalnih manjina, odnosno da se uvaži navedeni prigovor.

„S tim u vezi, a na osnovu beleške sa održanog sastanka, predlažem da se uvaži i glasanje samo tri ovlašćena predlagača i to Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine, zatim Bošnjačko nacionalno veće i Nacionalni savet albanske nacionalne manjine. Na osnovu uvida u glasačke listiće, lista kandidata za ovog predlagača bi glasila Ljumturije Ameti i Muhedin Fijuljanin“, rekla je Đurić.

Poslanik SNS i član Odbora za kulturu i informisanje Nebojša Bakarec rekao je da podržava taj predlog, dodajući da je to još jedan dokaz da je civilnom sektoru i opoziciji obezbeđeno od „ptice mleko“. „Sve što ste želeli, sve što ste hteli, to smo vam ispunili“, rekao je Bakarec.

Bakarec je na sednici rekao i da je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen navela da je Vlada Srbije sarađivala sa organizacijama civilnog društva u ovom procesu i time uspela da stvori platformu gde može da se kaže ono što je važno za sve nas, a to su reforma medija i reforma izbora.

„I za kraj šta je rekla gospođa Fon der Lajen: ‘Sada je pravi trenutak za Srbiju da preduzme korake za pridruživanje, vredi uložiti taj trud jer se približavate cilju’. Kraj citata. Predsednica Evropske komisije lepo kaže ima li boljeg dokaza da se Srbija približava svom evropskom cilju, kome smo iskreno posvećeni“, preneo je Bakarec.

Poslanik Akoš Ujhelji ispred Saveza vojvođanskih Mađara rekao je da će glasati protiv takvog predloga, jer su nacionalni saveti obavili usaglašavanje i tada je odlučeno da kandidati budu Ištvan Bodžoni i Fijuljanin, navodeći da su dobili podršku 15 od 24 saveta.

Odbor je danas odlučio da se javni razgovor sa 18 predloženih kandidata za članove Saveta REM-a održi sutra od 12.00 sati.

Prema konačnoj listi usaglašenih kandidata za članove Saveta REM-a kandidati nezavisnih institucija su Stevica Smederevac i Gordana Predić, kandidati crkve i verske zajednice Snežana Miljković i Mevlud Dudić, kandidati izdavača elektronskih medija: Miloš Garić i Jovana Vitez.

Kandidati udruženja za zaštitu dece: Dušan Aleksić i Dubravka Valić Nedeljković, kandidati novinarskih udruženja: Đorđe Vlajić i Mileva Malešić, kandidati univerziteta: Milan Petković i Vanja Šibalić, kandidati udruženja koja se bave zaštitom slobode izražavanja: Rodoljub Šabić i Antonela Riha, kandidati saveta nacionalnih manjina: Muhedin Fijuljanin i Ljumturije Ameti, kandidati udruženja kompozitora i filmskih, scenskih i dramskih umetnika: Ira Prodanov Krajišnik i Mladen Matičević.

Prema Zakonu o elektronskim medijima, članove Saveta predlažu ovlašćeni predlagači, a svako od njih predlaže po dva kandidata skupštinskom Odboru za informisanje. Posle toga počinje rok od sedam dana u kom Odbor objavljuje listu kandidata, a u roku od dve nedelje nakon objavljivanja liste organizuju se javni razgovori sa kandidatima.

Posle toga, Narodna skupština treba da izabere devet članova Saveta REM-a većinom glasova od ukupnog broja narodnih poslanika. Novi proces za izbor članova Saveta REM-a počeo je raspisivanjem konkursa 28. aprila, posle dvonedeljne blokade RTS-a od strane studenata u blokadi čiji je to bio zahtev.

