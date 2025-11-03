Narodni muzej: Otvaranje izložbe Dunavskim tokom 8. novembra

Povodom Dana grada Pančeva u Narodnom muzeju Pančevo, u subotu, 8. novembra u 17 časova biće upriličeno otvaranje gostujuće izložbe Muzeja Vojvodine „Dunavskim tokom“.

Dunav, velika i moćna reka, vekovima je mesto susreta različitih kultura i naroda, koji su njegove obale osvajali i prilagođavali svojim potrebama. Kao najvažniji evropski plovni put, on je imao značajnu ulogu u oblikovanju svakodnevnog života ljudi i uticao je na civilizacijski, kulturni i privredni napredak podunavskih zemalja. Na izložbi Dunavskim tokom Muzeja Vojvodine, putem vizuelnih predstava gradova i naselja, kao i prirodnih celina duž njegovog toka u današnjoj Srbiji, predstavljen je segment bogatog nasleđa, koji svedoči o značaju Dunava u kulturnoj istoriji ovih prostora.

Izložene litografije i razglednice su dragoceni dokumenti jednog vremena i veoma važni istorijski izvori. Litografije prikazuju poetične prizore priobalnih mesta i gradova. od Neština u Sremu do ušća reke Timok u Dunav na granici sa današnjom Bugarskom, među kojima je i veduta grada Pančeva. Osim topografske verodostojnosti, litografije odlikuje upečatljiva prezentacija svakodnevice različitih naroda neraskidivo povezane Dunavom. Na vizuelnim predstavama dunavskih razglednica, od Apatina do Kladova, prisutni su sledeći motivi: nasipi, šetališta, pristaništa, zimovnici, mostovi, tvrđave, svetionici, plovni objekti, prevodnice na kanalima, spomenici (Trajanova tabla) i sl. Ovi jedinstveni artefakti zauzimaju važno mesto u kulturno-istorijskom i umetničkom kontekstu vizuelne kulture XIX i XX veka.

Autorke izložbe su Milkica Popović, muzejska savetnica – istoričarka i Aleksandra Stefanov, viša kustoskinja – istoričarka umetnosti.

(Pančevac)