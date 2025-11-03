Od januara plate veće od očekivanog: Predsednik Vučić u Ćirilici

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je gost u emisiji “Ćirilica” koja se premijerno emituje na TV Prva.

– Imam nekoliko važnih vesti. Nisam proglasio pobedu, niti je to moguće. Nemate u čemu da pobedite, rekao sam samo da obojena revolucija nije uspela. Kod njih postoji nervoza i histerija zbog debakla iz Novog Sada, i to dostiže svoj vrhunac. Mislim da su ljudi siti toga, dobrim delom – rekao je predsednik Vučićna početku, komentarišući trenutnu situacija na ulicama Srbije. Teško je sve trpeti: laži, fore i fazone prenapunjene lažima, kazao je Vučić i dodao:

– Teško se mire njeni protagonisti sa tim. Nervoza i histerija posle debakla u svakom smislu iz Novog Sada dostiže svoj vrhunac. Ja mislim da su ljudi na kraju krajeva već dobrim delom siti svega toga. Svakako jesu izuzetno razočarani. Bili apsolutno sigurni da je sve završeno i da je samo pitanje trenutka kada će da se dočepaju vlasti, kada će oni da upravljaju novcem jer oni to rade zbog novca, a ne zbog ideja, ideala koje nemaju i onda se to nije dogodilo. I neće se dogoditi. Naravno, ovo je sve teško trpeti. Sve te trikove, sve te laži, ovo je poigravanje sa nesrećama, od Vladislava Ribnikara, Dubone, do… Sve vreme su to radili, ali nije to pitanje samo poigravanja sa nesrećama.

Vučić je dodao da samo “pukim čudom i trpeljivošću države nemamo stradale u poslednjih godinu dana”

– Neverovatno je da političari, ja razumem ovu decu, klinci, uvek to postoji kod njih, da menjaju svet, ali ne mogu da razumem političare, koji sve što rade rade protiv države. Da preuzmete vlast, recimo, kako mislite da ćete da vladate? Da neko neće sve to isto da vam radi ili još gore? – zapitao se.

Kaže da razume decu, ali da je neverovatno da političari koji sve što rade, rade protiv države.

Niko više ne govori o napadu na Milana Bogdanovića

– Evo da vam uspe držani udar, kako mislite da ćete da vladate. Mislite da će neko da vas pusti. Da neće to isto da vam rade. Kako mislite da zemljea funkcioniše uopšte. Neverovatno je šta smo prošli, samo pukim čudom i trpljeivosti nemamo stradale. Pucali su na Milana Bogdanovića ni krivog ni dužnog – kaže Vučić.

Kaže da o tome niko više ni ne govori i da je dozvoljeno da se puca.

– Niko neće reći ni izvinite. I taj događaj su propratili brojnim lažima. Da su se posvađali oko dnevnica, izmislili su čoveka Nikolu Petronića, da je on pucao, a ne onaj drugi čovek. Svako nasilje kjoje provedu u delo, moraj uda pokriju nečim drugim, a to su laži. To je nešto što je postalo modus operani njihov. Izmislite zvučni top da mogu da se okupljaju, onda kad propadne 28. jun, izmisle nešto drugo. Onda izmisle štrajk glađu, ali Uglješa Mrdić nije čovek, iako se on bori za pravdu i principe. On je predsednik odbora za pravosuđe i bavi se uspostavljanjem pravde. Ali ne, on nije čovek, nego ćaci. Kao što niko nije čovek ko dolazi u prostorije SNS-a. Zamislite vi mislite drugačije, vi niste čovek, nego demon. pa što dolazite pare da tražite od demona. Onda to nisu demonske pare – kaže Vučić.

– Iz čista mira su napali ljude u Pionirskom parku. Hrvatski mediji kažu lete baljke prema građanima, samo ne kažu kojim građamnima. Vidi svako i zna ko je izazvao sukob. Nije to za njih problem, to je sve dozvoljeno. Sam ojuče su 7 prostorija SNS-a napadali širom Srbije. Onaj Pogačar, najgori antisrbin sa dna kace, danas valjada u nekoj ulici ljudi nameštaju stakla koje su razbili. Kaže zamislite provokacije danas su našli da nameštaju stakla. Ne smeju da žive oni koji drugačije misle – kaže Vučić.

Ističe da je neko hteo da vrati 1945 i 1946 godinu.

– Trenutno u Beogradu jurimo dvojicu snajperista koji znamo da se nalaze u gradu, ali već tri dana ne možemo da ih pronađemo. Ali znamo da su stigli, znamo odakle novac, znamo mete. Verujem da će nadležna služba uspeti to da reše. Dakle, ali to im je jedini način. Drugog načina nema. Moju volju da pokolebaju ne mogu, da me pobede na izborima ne mogu, i to oni odlično znaju, da kakvim god, kad god da se održi.

Kako je istakao, razume da im nasilje pravi štetu, polako uče politiku.

– U profesionalnom smislu je bila najteža godina.

– Neverovatno kakvu su atmofsferu napravili da mogu da rade šta hoće, a niko njima ne sme da kaže ništa. Ja njima kažem izvinite za svaku tešku reč, moja je obaveza da to kažem kao predsednika. Da li sam preterao nekad? Pa jesam, ali niko nije prošao kroz taklve vrste uvreda i gadosti kao ja. Poslednjih godinu dana je to nešto što prevazilazi sve granice dobrog ukusa. Ako njima nije problem da to rade, a da ne kažu izvinite, ja ću to da izdržim i spreman sam na to. Oni govore da mi otac nije otac, da mi je cela porodica kriminalna, pričaju ceo dan, nesrećni Štimac je tražio da sruše kuću ispod njegove da ima dobar pogled na Dunav, neću da govorim o Kopaoniku – kaže Vučić.

Kaže da se njima žuri i da je nervoza velika.

O Štimcu i snajperistima

I dan danas govore da mi otac nije otac, da je cela porodica kriminalna, istakao je Vučić.

– Vladimir Štimac je tražio da se čoveku sruši kuća u Beogradu jer njemu kvari pogled negde prema Dunavu, na Višnjičkoj banji. Njima se žuri, nervoza je velika – rekao je i dodao:

O povećanju plata

Predsednik Srbije izjavio je večeras da će od početka sledeće plate u javnom sektoru biti povećane za 5,1 odsto.

Vučić je kazao da je MMF odobrio da se ide sa povećanjem od četiri odsto, kao i da bi, da je veća stopa rasta, to povećanje bilo sedam odsto.

“Povećanje plata u javnom sektoru će biti umesto tih četiri odsto, koliko dozvoljava MMF po formulama, biti 5,1 odsto. To je velika vest, verujem, za sve građane. Da smo imali veću stopu rasta, išlo bi i do sedam odsto, ali nismo, zahvaljujući svemu što su nam činili”, rekao je Vučić i dodao da se ekonomske štete od pokušaja provođena obojene revolucije broje milijardama evra, a ne stotinama miliona evra.

Kako je naveo, na početku godine povećana je svima plata osam odsto u javnom sektoru, a prosvetarima 11 odsto.

Do povećanja je, kako je podsetio, došlo u martu za još 5 odsto, pa za još 5 odsto u oktobru.

“Oni će sada da prime tu uvećanu platu u oktobru. I oni i zdravstveni radnici za još 5 odsto”, naveo je. Kada je reč o penzijama, kako je rekao Vučić, biće uvećana 12,2 odsto od 1. decembra, a bile su uvećane 10,9 odsto prethodne godine, što znači kumulativno 24,4 odsto.

“Za 12 meseci penzionerima ide uvećanje kumulativno od 24,4 odsto, što će reći sada 12,2 odsto od 1. decembra i to će primiti oko Badnjeg dana, 5. ili 6. januar, da mogu pravoslavni Božić da proslave, a i katolici i muslimani odmah posle Nove godine da dobiju svoje penzije, da bi mogli da težak mesec januar i februar lakše prežive”, naveo je predsednik.

Kako je rekao, prosvetni radnici će u januaru 2026. godine imati kumulativno povećanje za 12 meseci od 28,6 odsto, a zdravstveni radnici 19,2 odsto kumulativno.

“Tu se sad postavlja pitanje za naše policajce i za naše vojnike. I verujem da ćemo mi tokom godine, posebno za policajce, posebno za specijalne jedinice u policiji, za brigadu, za Žandarmeriju, za one koji su na terenu, koji stalno rade, za ISO i za neke druge, naći ćemo načina da dodatno te plate i da ta primanja uvećamo. Isto to mislim i za tenkiste i za još neke druge rodove u Vojsci Srbije”, naveo je Vučić.

O stopi inflacije

Stopa inflacije u oktobru je 2,8 odsto, uspeli smo da je svedemo merama Vlade, ispod 3 odsto. To je zvanični podatak, zadovoljan sam time, nadam se da ćemo držati do 3,3 maksimalno. Moramo da držimo tvrde javne finansije, želim da nastavimo da uvećavamo zalihe zlata, a imamo 51,8 tona. Da probamo da imamo preko 100 tona zlata, za svaki slučaj. Zlato vredi, država se time osigurava.

Što se ekonomije tiče, mi moramo da požurimo da radimo, rekao je.

Radimo na preuzimanju radnika od investitora koji odlaze i na dovođenju novih

Vučić je izjavio večeras da se povodom odlaska pojedinih stranih investitora iz Srbije razgovara kako bi se preuzeo veći deo radnika i na tome da se dovode novi investotori u zemlju.

On je komentarišući odlazak pojedinih stranih investitora iz Srbije kazao da se na to računalo i da odlaze tamo gde su minimalne plate niže. “Odlaze u Tunis, ali dobro, mi smo na to računali negde. Mi smo sad radili i razgovarali”, kazao je Vučić.

Navodeći da je odlazak najavio i Drekelmajer, Vučić je kazao da se nada da neće otići i dodao da se i dalje bori, jer nije siguran da su srećni u Tunisu.

“Nadam se da će moći da ostanu. Ovi u Vranju, zapošljavaju 350 ljudi, rekli su samo da nemaju za toliki minimalac, ne mogu da plaćaju toliko. Ali, odmah ova bavarska firma, nemačka firma, koja pravi čizme preuzela je 130, 140 ljudi. Razgovaramo i dalje da se preuzme veći deo ljudi i da gledamo da dovodimo neke nove investitore”, kazao je Vučić.

Istakao je da je za to potrebno da se i gas dovede do Vranja te da se zato razgovara sa Makedoncima oko gasnog interkonektora. “Mora Dušan Bajatović da ubrza, ne može po pet godina da se čeka početak radova. Dakle, Niš – Leskovac i Leskovac – Vranje. I onda nam ostaje od Vranja do severno-makedonske granice da napravimo taj gasni interkonektor i da možemo investitorima na jugoistoku Srbije to da ponudimo”, kazao je Vučić.

O tužilaštvima

– Sudije jedva čekaju da pokažu da su blokaderi, time se valjda dokazuju i ovima spolja. Ali su gonili ljude za koje ne znamo zašta ih gone. U tužilaštvu ima korumpiranih sudija, banda jedna. A ta banda iz pojedinih tužilaštva je izmislila slučaj “renoviranja Generalštaba”, pa sam još 2016. tražio da se renovira. A ne, doveka treba da bude ovako srušeno, tražio da se napravi Muzej žrtava, uspeo to da dogovorim sa Amerikancima. A nismo ušli u to zbog raznih stručnjaka koji su rekli “e, ne nemojte to”.

Ispričao je priču o sastanku, na kom su rekli da im je “Vučić rekao da su neradnici”.

– Sve sam to rekao, spreman sam zbog toga idem u zatvor, i zbog Beograda na vodi, Munjinog brda, zbog svakog puta i pruge koji sam otvorio, pošto vidim da se svi plaše svega. Ja se ne plašim, ja jedva čekam da najgori kriminalci počnu da hapse poštene ljude. Šta oni gone ustvari? Zašto? Zato što je stigao nalog spolja, Srbija ne sme da uspostavi bolje odnose sa Trampovom administraciju. Kad imaju Ekspo, Olimpijade, svi donose lex specialis.A šta oni rade? Ne može Vučić ništa da radi dok neko od spolja ne kaže da sme. Zahvaljujući sudijama i tužiocima korumpiranim mene pojedini ljudi ne vole, uzimaju pare i već 20 godina se drže kao najgora moguća banda. Uvek rade protiv države – rekao je.

Spolja se uspostavio taj sistem, dodao je, posle 5. oktobra.

– Preuzeto je pravosuđe pre svega, a radili su i na školstvu, a onda su 2009. uništili pravosuđe i napravili partijsku ekipu, a sklonili su sve

pravične. Šta će da kaže Jelena Tanasković? Godinu dana leži u pritvoru, a oni gazili, tukli, palili ljude, prostorije, nema šta nisu uradili. Niko nije u pritvoru, problem je što ne razumeju da postoje ljudi koji ih se uopšte ne plaše – rekao je.

O skupu ispred Skupštine i Miši Bačulovu

– Oni su gađali policajce, ljude u Pionirskom parku, vidi se sve, doduše, tada je usledio odgovor iz parka i tada su pobegli glavom bez obzira. Ali je svakome jasno ko je započeo i ko je kriv za to. I ja razumem njihovu nervozu. N1 ih svakodnevno tako predstavlja, najgore imbecile od Bačulova, Štimca itd. Godinu dana im je Bačulov bio heroj. Sve što kažu slažu. Možda bih imao nešto da kažem, ali kao pristojan čovek neću reći nijednu reč o gospođi Hrka. Ali samo obratite pažnju, oni su Đuri Raci, sprdali su se s njim, nazivali ga plaćenikom, da se odrekao sopstvenog deteta za pare – naglasio je Vučić dodavši da “kod njih nikada nije postojala empatija, već lažna empatija kada im to odgovara”.

– Dan kad su ubijeni i deca u Ribnikaru i Duboni, videli ste posle mesec dana da su to pretvorili u žrtve. Nikada ih ta deca nisu zanimala. Sinoć su uhapšeni, jedan dečak, vidi se da nisu odavde. Imali su i nož i bokser. Šta želiš da radiš? Da ubiješ nekoga? To je tvoja namera. Time sebi uništavaš život, ja sam se zato molio i pozivao na mir. Znaš koliko ljudi i energije je bilo angažovano, preko 150 ljudi na zaustavljanja kontranapada. 150 ljudi je držalo momke da ne idu dalje. Pozivam te ljude da ne nasedaju na provokacije, čuo sam da je danas kod jednog pronađena i bomba – rekao je.

Moramo da sačuvamo mir u Srbiji, stabilnost i da se ne ponašamo kao što se oni ponašaju.

– Pozivam sve ljude da razmisle dobro da živimo u istoj zemlji. Zamislite da je Milan Bogdanović preminuo, to bi bio sekund, kako bi se onda ponašali. Da li bi na tome ostalo? Onda bismo pokrenuli začarani krug iz kog ne bismo izašli. Mnogi spolja žele građanski rat, ali i žele oni iznutra. Neće promeniti moje mišljenje, nemam problem da čujem od njih sve najgore o sebi, ali ćemo da razgovaramo. Kada sam ih pozvao 11. decembra, rekli su nisi nadležan. Rekao sam okej, a kad su tražili izbore, ja sam jedini nadležan za to. Sad neće ni sa nadležnim da pričaju – rekao je.

Biće donet leks specijalis za Generlaštab, trebalo je i ranije

Predsednik Srbije izjavio je večeras da će biti donet leks specijalis koji se odnosi na zgradu Generalštaba i dodao da ne razume zašto nije donet još pre dve godine.

“Ta korumpirana banda iz pojedinih tužilaštava je izmislila slučaj renoviranja Generalštaba. Ja sam još 2016. godine tražio da se renovira Generalštab. Ne, nego treba da se sruši, da nekome padne na glavu i da ubije čoveka”, rekao je Vučić.

On je naveo da je tražio i da se napravi muzej žrtava NATO agresije i da je uspeo to da dogovori sa Amerikancima, da imamo prvi put, pošto ga danas nemamo. “I to njihovim parama, da se obnovi sve. Ja sam rekao ovo mnogo pre nego što sam znao za Trampa. Tražio i zbog prostora za vojsku, VBA i sve drugo, i nismo ušli u to samo zato sto su ovi stručnjaci iz raznih tih zavoda rekli nemojte ništa”, naveo je Vučić.

On je ocenio da oni (tužioci, sudije) gone zbog toga što je nalog stigao spolja jer, kako je rekao, “Srbija ne sme da uspostavi bolje odnose sa Trampovom administracijom”.

O sankcijama Rusiji

– Najvažnije je uvođenje sankcija Rusiji, kad bih uveo, tad bi bio najbolji lider. Dačića bih nominovao za Nobelovu nagradu, meni može bilo koja. Dobar je, talentovan. Nemušti odgovori koje dobijamo, kao “ne znamo šta ko radi privatno”… Upotrebili su sve ružne reči i uvrede protiv mene, i može li da sruše sve što sam uradio? Oni nijednu bolnicu nisu izgradili za 12 godina. Kad imaju 0,2, 0,3 odsto podrške… Ove godine nisam nijedno dete odveo ni na more ni na planinu, ni da ih odvezem bar.

Mogli ste da vidite da niko nije izdao stranku u poslednjih godinu dana, to je snaga ideje i političke organizacije.

– Ja sutra idem u Brisel. Đuro Macut je vredan čovek, vidim podatke policije kada ko dolazi u Vladu, vidite da provedu po sat vremena u Vladi. Sutra uveče imamo večeru sa gospođom Kos, pre toga sa Koštom i tako dalje. U sredu ću biti na poslu u isto vreme, jer moram da radim. Ali naravno, drugi ljudi ne moraju da imaju takve snove, samo mene da puste i to je to. Imam nekoliko ljudi koji me prate… – rekao je predsednik.

O napadima spolja

– Ovi iz Hrvatske su mislili da su sahranili Srbiju, da će Srbija biti onako slaba i očajna kao u vreme Tadića. Gde će glavna vest da bude da uživam u muzici Severine i da nisam ponosan na to što sam predsednik Srbije. Kada su imali paradu, značajno manje uspešnu od naše, ja sam ih pohvalio. Naša Vojska je izuzetno organizovana vojska, izuzetno uspešna vojska. Nemam nikakve sumnje u to. Ovo što sada kupuju, ovo što je Anošić sada naručio za dve milijarde, neka ih. Ja bih drugačije, ali dobro – rekao je i dodao:

– Pitao sam, znam da sam pitao Ramu, Osmani i Hrvate sam pitao o savezu Prištine, Tirane i Zagreba. Četiri zemlje su u NATO-u koje ne priznaju nezavisnost Kosova. Kakva veza to ima sa NATO-om? To je suprotno čak i NATO principima napravljeno. To je napravljeno samo protiv Srbije. Hajde nemoj da se pravimo naivni. Nije to pravljeno protiv Austrije. Nisu Slovenija i Hrvatska se udružile protiv Austrije vojno. Nije se Priština i Tirana udružila protiv Austrije, koja je jedina još formalno vojno-neutralna, suštinski odavno nije vojno-neutralna. Svi znamo protiv koga su se udružili.

Mi ćemo da nastavimo da radimo. Ja se trudim zbog svojih roditelja, ne bih da budem strog prema majci, ona se uvek brine, rekao je.

– Uspeli smo da budemo nisko zadužena zemlja, to su naši uspesi i rezultati.

O blokaderima

– Sa svima hoće da me posvađaju. Zašto? To je politika bez politike, bez plana i programa. To je politika samo “mrzite Vučića”, jer taj čovek nije čovek. Takav nečovek ne može da izrazi saučešće, ništa da uradi. Pogodi vas svašta kao čoveka od krvi i mesa, ali ne da utiče na mene ili da me slomi. Ja ne donosim odluke pod pritiskom, ne donosim iz inata, ali je mnogo glupo kad kažu “dolazi ovaj, pa će on da mu zavrne ruku”. Ne samo da nemam nijedan račun, ni stan u Trstu, Madridu, Barseloni… Mene interesuje da li je neko počinio krimanal, ne ljudi koji su bogati, već samo kako su to stekli – rekao je i dodao:

– Više neki službenici po nekim ambasadama. Ti ne možeš dokrenuti… Drugi sekretar, bar pet ambasada u Beogradu, ima mnogo veći uticaj nego predsednik Srbije. On može uhapsiti koga hoće. Može dosuditi. Može da pusti izazov. Neću da vam kažem da ljudi u Srbiji treba da znaju.

Predsednik je istakao da je zahvalan penzionerima, da će biti zadovoljni povećanjem.

– Nemojte da vam čopor bude privlačan, hoću mladim ljudima da kažem. Prvi put sam video da su počeli da razmišljaju o politici, na neki zreliji način. Počeli su da imaju emociju prema politici, ja sam srećan zbog toga. Hoće da pobede, misle da će borbom protiv mene privući i taj deo tela za sebe. Pošto ću da se borim i protiv jednih i protiv drugih na izborima, ali sam video politički nerv po prvi put da neće da prepuštaju svoj deo prostora. Od kraja 93, kad sam ušao u politiku, tada sam krenuo da osećam tu strast gde štitite svoje telo i vidite ko utiče. Umeće u budućnosti da rade – istakao je.

