Hajdučica posvećena realizaciji projekta Vladaj svojim emocijama

OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Hajdučice, konkurisala je kod Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice na Konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja – promovisanje i unapređenje bezbednosti učenika u školama u AP Vojvodini u 2025. godini,

„Naša škola je jedna od školi koje su izabrane da realizuje projekat pod imenom „Vladaj svojim emocijama – Reci Ne nasilju. Radi se o organizovanju tribine pod nazivom „Veštine prepoznavanja i razumevanja emocija kod dece u funkciji podsticanja socio-emocionalnog razvoja“. Predavači su bili Branka Aleksandrić i Anita Cekić“, navode iz škole.

U okviru ovog programa nastavnici naše škole su imali mogućnost da čuju više o emocijama kod dece školskog uzrasta i kako da iste prepoznaju.

(Pančevac)