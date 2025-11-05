OŠ „Zoran Petrović“ Sakule: Poseta 68. Međunarodnom sajmu knjiga

SAKULE – I ove godine, Međunarodni sajam knjiga u Beogradu okupio je veliki broj ljubitelja pisane reči, među kojima su bili i učenici OŠ „Zoran Petrović“ Sakule i to sedmih i osmih razreda, piše Naše Opovo.https://www.naseopovo.rs/

Učenici su imali priliku da obiđu brojne štandove domaćih i stranih izdavača, otkriju nove naslove i izaberu knjige za sebe, svoje drugare ili porodicu. Posebno su ih obradovale promocije, susreti sa autorima (Uroš Petrović, Vladislava Vojnov i dr.), kao i bogat izbor knjiga na engleskom i ruskom jeziku koje su ih motivisale da čitanje dožive kao istinski avanturističko putovanje.

Ono što je ovu posetu učinilo još zanimljivijom jesu susreti sa poznatim ličnostima: Tamarom, voditeljkom emisije humanitarnog karaktera ,,Sa Tamarom u akciji“ i glumcem Urošem Đurićem, koji su sa istom željom, kao i đaci, tražili omiljene naslove.

„Poseta je protekla u vedrom raspoloženju i druženju, a svi su iz Beograda poneli po knjigu više i mnogo lepih utisaka. Uvereni smo da će ovo nezaboravno iskustvo dodatno podstaći ljubav prema čitanju i kulturi“, naveli su nastavnici.

(Naše Opovo)