Privremeni prekid vodosnabdevanja u Ritiševu

JKP „Drugi oktobar“ Vršac saopštio je da će od 6. novembra doći do privremeog prekida vodosnabdevanja jer garnitura za regeneraciju prelazi na izvorište u Ritiševu, gde će započeti radovi na jedinom bunaru koji je trenutno u funkciji.

Zbog toga će u Ritiševu doći do privremenog prekida vodosnabdevanja tokom izvođenja radova.

Procena trajanja radova: 6 dana

Očekivana normalizacija vodosnabdevanja: utorak, 11. novembar 2025. godine (u popodnevnim časovima)

Tokom trajanja radova, vodosnabdevanje će biti organizovano putem stabilnih cisterni koje će biti postavljene na sledećim lokacijama: ulaz u selo

centar sela (dve lokacije)

krajnja tačka naselja

Pored toga, biće organizovana direktna isporuka vode cisternom domaćinstvima sa većim brojem grla stoke.

„Molimo građane za razumevanje i strpljenje tokom trajanja radova, koji su neophodni radi obezbeđivanja dugoročno stabilnog i kvalitetnog vodosnabdevanja.

Hvala vam na saradnji i razumevanju“, navode u JKP „Drugi oktobar“ Vršac.

(Pančevac)