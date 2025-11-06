Servisne informacije Južni Banat

Privremeni prekid vodosnabdevanja u Ritiševu

09:30

06.11.2025

Foto: JKP Drugi oktobar Vršac
JKP „Drugi oktobar“ Vršac saopštio je da će od 6. novembra doći do privremeog prekida vodosnabdevanja jer garnitura za regeneraciju prelazi na izvorište u Ritiševu, gde će započeti radovi na jedinom bunaru koji je trenutno u funkciji.

Zbog toga će u Ritiševu doći do privremenog prekida vodosnabdevanja tokom izvođenja radova.

Procena trajanja radova: 6 dana
Očekivana normalizacija vodosnabdevanja: utorak, 11. novembar 2025. godine (u popodnevnim časovima)

 

Tokom trajanja radova, vodosnabdevanje će biti organizovano putem stabilnih cisterni koje će biti postavljene na sledećim lokacijama:

ulaz u selo
centar sela (dve lokacije)
krajnja tačka naselja
Pored toga, biće organizovana direktna isporuka vode cisternom domaćinstvima sa većim brojem grla stoke.

 

„Molimo građane za razumevanje i strpljenje tokom trajanja radova, koji su neophodni radi obezbeđivanja dugoročno stabilnog i kvalitetnog vodosnabdevanja.

Hvala vam na saradnji i razumevanju“, navode u JKP „Drugi oktobar“ Vršac.

(Pančevac)

