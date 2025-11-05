Predsednik Vučić: Još jednom pružam ruku mira blokaderima, pozivam na bilo kakvu vrstu dijaloga

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govori o današnjem najavljenom skupu ispred Skupštine u Beogradu i drugim temama.

– Ljudi sve bolje razumeju šta je to što se događa, ali je za mene važno da kažem, znam da ljudi koji dolaze danas da pozdrave momke sa KiM i koji su spremni za skup u Novom Sadu. To je smisao skupa. Ti ljudi koji su u Pionirskom parku, tu su osam meseci, nikad nisu menjali mesto, nikad nisu dirali ni napali, upucali. Nikad nikog nisu vređali. Neki drugi su došli da bi njih provocirali. Npaali su ih, upucavanjem Milana, pa fizički na sam park, kamenicama, šipkama. Molim organizatore, jer ne učestvujem, molim ljude koji dočekuju Srbe sa KiM, važno je da ljudi koji organizuju skup podrške narodu na KiM, to nije skup podrške meni. To je skup podrške miru, stabilnosti, drugačijoj politici koju zahtevaju blokaderi.

Govoreći o sramnim rečima urednika Javnog servisa, Vučić kaže da je nekoliko važnih stvari koje moraju da se primete.

– Ja ustajem rano, gledam vesti u 5 ujutro… Baš taj čovek je urednik vesti na Javnom servisu, čovek koji želi smrt većini građana Srbije,d eci većine građana Srbije. Šokiran sam ovom izjavom. Te vesti nisu vesti, to je jeziva propaganda… To nisam video ni na N1. To je slika i prilika dobrog dela Radio televizije Srbije, Nije slučajno što smo držali skupove, upozoravali na Javni servis, kao učesnika u svim previranjima… Ali da vi dođete da proklinjete nečiju decu, da kažete da neko oboli od raka… Nemoguće je da za takvu osobu kažete da je normalna – dodao je predsednik Srbije.

Kako kaže, mormao da pokažemo zrelost, pristojnost, da smo drugačiji, i ovo je moj vapaj prema većinskoj strani, da ona pokaže odgovornost, rekao je Vučić.

Neće nigde da idu, nemojte stalno da pretite… Pre neko veče, kada su napadali Pionirski park, bilo ih je troduplo manje, i sreća je da ljudi iz parka nisu reagovali, naveo je Vučić.

– Nemoguće je da postavite velemajstora, da igra protiv vas, kada vidite da takvi ljudi psotoje… Samo mirno i polako, da se pripremimo za najveći skup u Novom sadu. Bitnije su poruke, a ne broj ljudi… A svi ti trikovi, da celu noć pevaju Makarenu, i Ćacije… A nama govore da je loše što puštamo naše pesme… Ovo je njihov poslednji pokušaj da na račun emocija prema majci izazovu krvoproliće – rekao je Vučić.

Vučić je potom zamolio novinare da ne prate Dijanu Hrku do poslastičarnica kako bi jela, iako bi, kako je Vučić naveo, više od svega želeo da ona jede.

– Neko želi da iskoristi emocije, prirodan odnos… Nemojte to da zloupotrebljavate na bilo koji način. Ona ne sme da bude tema bilo čija… I to ne sme da se dozvoli – dodao je potom Vučić.

Imamo kada su pratili Jerkana, pa 15 jaja njemu u glavu, leđa, kada su onu devojku počupali za kosu, to su bile jezive scene, i ve scene sa Ristanovićem su me podsetile na to… Nekoga da šutirate u zadnjicu, jer on drugačije misli… I da ostali ćute, da učestvuju u hajci na čoveka… – rekao je potom.

– Da li je moguće da mislite da tako možete da pobedite? da je to rešenje ua probleme u ovoj zenlji? Sve što slabije stoje, više problema imaju, jasno je da će histerija da preovladava. Nema tu velike filozofije, moramo da budemo skoncentrisani, mirni, da pozivamo na svaku vrstu dijaloga, to je njihova obaveza. A ako to ne razumeju, onda su u problemu – rekao je predsednik Vučić.

(Pančevac)