„Dragon“ iz Sefkerina: U toku pripreme kluba za državno prvensto

Članovi  kluba borilačkih veština „Dragon“ iz Sefkerina ovih dana  užurbano se pripremaju za  državno prvensto koje ih očekuje  polovinom novembra u Zrenjaninu.

14:00

07.11.2025

Printscreen/RTV Pančevo

Klub borilačkih veština „Dragon“ iz Sefkerina ovih dana priprema se za državno prvensto u kik boksu koje će polovinom novembra biti održano u Zrenjaninu. Posle odličnih rezultata ostvarenih na Trofeju Beogradu, u klubu „Dragon“ se nadaju da će se i ovoga puta okititi medaljama, prenosi RTV Pančevo.

Radi se  svakodnevno kako bi svi takmičari spremno  otišli   na prvensto  Srbije za sve kategorije. I ovog puta  boje kluba  braniće  mladi  takmičari koji žele da potvrede svoj kvalitet, kaže Nikola Stankov,  trener u Klubu „Dragon“ Sefkerin.

Na  takmičenju Trofej  Beogradu  četvorica takmičara su osvojila medalje. Među njima je i Jovan Stojanov koji se okitio srebrnom medaljom, osvojenom u 4  teška meča.

Prema rečima čelnika kluba iz Sefkerina veliko je interesovanje mladih ljudi sa teritorije cele opštine Opovo za bavljenje borilačkim veštima, zbog čega su treninzi  sve masovniji. Nikola Stankov ističe da im  u realizaciji svih   treninga i takmičenja pomoć pruža i opština Opovo,  zahvaljujući  kojoj  je i sala za treninga opremljena svih neophodnim rekvizitima.

 

(Pančevac/RTV Pančevo)

