„Dragon“ iz Sefkerina: U toku pripreme kluba za državno prvensto

Članovi kluba borilačkih veština „Dragon“ iz Sefkerina ovih dana užurbano se pripremaju za državno prvensto koje ih očekuje polovinom novembra u Zrenjaninu.

Klub borilačkih veština „Dragon“ iz Sefkerina ovih dana priprema se za državno prvensto u kik boksu koje će polovinom novembra biti održano u Zrenjaninu. Posle odličnih rezultata ostvarenih na Trofeju Beogradu, u klubu „Dragon“ se nadaju da će se i ovoga puta okititi medaljama, prenosi RTV Pančevo.

Članovi kluba borilačkih veština „Dragon“ iz Sefkerina ovih dana užurbano se pripremaju za državno prvensto koje ih očekuje polovinom novembra u Zrenjaninu.

Radi se svakodnevno kako bi svi takmičari spremno otišli na prvensto Srbije za sve kategorije. I ovog puta boje kluba braniće mladi takmičari koji žele da potvrede svoj kvalitet, kaže Nikola Stankov, trener u Klubu „Dragon“ Sefkerin.

Na takmičenju Trofej Beogradu četvorica takmičara su osvojila medalje. Među njima je i Jovan Stojanov koji se okitio srebrnom medaljom, osvojenom u 4 teška meča.

Prema rečima čelnika kluba iz Sefkerina veliko je interesovanje mladih ljudi sa teritorije cele opštine Opovo za bavljenje borilačkim veštima, zbog čega su treninzi sve masovniji. Nikola Stankov ističe da im u realizaciji svih treninga i takmičenja pomoć pruža i opština Opovo, zahvaljujući kojoj je i sala za treninga opremljena svih neophodnim rekvizitima.

(Pančevac/RTV Pančevo)