Gradski muzej Vršac: Predavanje o životu Kralja Petra Prvog 10. novembra

Povodom obeležavanja Dana oslobođenja grada Vršca u Prvom svetskom ratu, Gradski muzej Vršac poziva sugrađane na predavanje Milana Bogojevića, publiciste i istraživača nacionalne istorije, na temu: „Priča o životu kralja Petra I Karađorđevića“ u ponedeljak 10. novembra u 19 sati.

„Kralj Petar I Karađorđević (1844–1921) ostao je u narodnom pamćenju kao jedna od najplemenitijih ličnosti srpske istorije. Obrazovan u Francuskoj, vaspitan u duhu slobode i demokratije, on je na presto došao kao vladar koji nije tražio moć, već poverenje naroda.

Njegova vladavina obeležena je uvođenjem parlamentarizma, građanskih sloboda i duhovnim uzdizanjem države koja je, pod njegovim barjakom, prošla kroz najteža iskušenja — balkanske i Prvi svetski rat.

(Pančevac/EVršac)