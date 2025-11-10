Ova tri znaka već SADA kreću s ukrašavanjem i prazničnim planovima
Dok neki još uvek misle da je prerano za lampice i kuglice, postoje znakovi koji u novogodišnjem duhu žive već od prvih dana novembra.
Njihov entuzijazam nije slučajan – astrologija otkriva da određene osobine čine ove znakove posebno nestrpljivima kad je reč o prazničnoj atmosferi.
Evo koji su to horoskopski znakovi i šta ih pokreće
Devica
Device su poznate po svojoj organizovanosti, osećaju za detalje i želji da sve bude savršeno posloženo. One vole red, čistoću i estetiku koja odiše skladom. Njihov životni moto mogao bi da glasi: Sve ima svoje mesto – i vreme.
Za Devicu, novogodišnja dekoracija nije impulsivna odluka, već pažljivo isplaniran projekat.
One ne mogu da podnesu stres u poslednji čas, pa radije sve pripreme unapred – od odabira palete boja do rasporeda sveća na stolu. Njihov perfekcionizam i želja da sve izgleda besprekorno tera ih da krenu nedeljama ranije, kako bi mogle uživati u osećaju da je sve pod kontrolom.
U njihovom domu svaki detalj ima smisao, a rezultat je enterijer koji izgleda kao Pinterest inspiracija s mirisom cimeta i sveže ispečenih kolačića.
Rak
Rak je znak kojim vlada Mesec, što ga čini izuzetno emotivnim, toplim i usmerenim na porodicu. On voli osećaj doma, sigurnosti i zajedništva. Rakovi su nostalgični i često najviše uživaju u običajima koji ih povezuju s prošlim vremenima.
Ukrašavanje doma budi u njemu uspomene, sećanja na detinjstvo i osećaj pripadnosti.
Zato s pripremama kreće čim oseti prvo hladno veče – jer tada se u njemu budi želja da stvori toplo, sigurno utočište za sebe i svoje najmilije.
Njegova jelka nije savršeno simetrična kao kod Device, ali svaka kuglica ima priču. Kod Raka se praznični duh oseća, diše i vidi – jer sve što radi, radi iz srca.
Lav
Lavovi su vatreni, samouvereni i puni života. Njima vlada Sunce, što ih čini prirodno toplima, harizmatičnima i sklonima svemu što sija – doslovno i metaforički. Vole da budu u centru pažnje, ali i da stvaraju okruženje koje odražava njihov stil i energiju.
Za Lava, Nova godina je prilika za veliki spektakl. On želi da sve oko njega blista – baš kao i on.
Lavovi uživaju u dekoracijama koje izazivaju wow efekat, a kako bi to postigli, počinju pripreme ranije od svih. Njihov dom postaje scena: svetlucave lampice, bogati venci, mirisni štapići i neizostavna doza luksuza.
Ali nije reč samo o estetici – Lavovi vole da stvaraju ugođaj koji uveseljava druge. Njihovo uređenje je izraz radosti, ponosa i želje da njihovi najdraži osete čaroliju praznika u punom sjaju.
(Dnevnik)