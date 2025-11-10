Ova tri znaka već SADA kreću s ukrašavanjem i prazničnim planovima

Dok neki još uvek misle da je prerano za lampice i kuglice, postoje znakovi koji u novogodišnjem duhu žive već od prvih dana novembra.

Njihov entuzijazam nije slučajan – astrologija otkriva da određene osobine čine ove znakove posebno nestrpljivima kad je reč o prazničnoj atmosferi.

Evo koji su to horoskopski znakovi i šta ih pokreće

Devica

Device su poznate po svojoj organizovanosti, osećaju za detalje i želji da sve bude savršeno posloženo. One vole red, čistoću i estetiku koja odiše skladom. Njihov životni moto mogao bi da glasi: Sve ima svoje mesto – i vreme.

Za Devicu, novogodišnja dekoracija nije impulsivna odluka, već pažljivo isplaniran projekat.

One ne mogu da podnesu stres u poslednji čas, pa radije sve pripreme unapred – od odabira palete boja do rasporeda sveća na stolu. Njihov perfekcionizam i želja da sve izgleda besprekorno tera ih da krenu nedeljama ranije, kako bi mogle uživati u osećaju da je sve pod kontrolom.

U njihovom domu svaki detalj ima smisao, a rezultat je enterijer koji izgleda kao Pinterest inspiracija s mirisom cimeta i sveže ispečenih kolačića.

Rak

Rak je znak kojim vlada Mesec, što ga čini izuzetno emotivnim, toplim i usmerenim na porodicu. On voli osećaj doma, sigurnosti i zajedništva. Rakovi su nostalgični i često najviše uživaju u običajima koji ih povezuju s prošlim vremenima.

Ukrašavanje doma budi u njemu uspomene, sećanja na detinjstvo i osećaj pripadnosti.

Zato s pripremama kreće čim oseti prvo hladno veče – jer tada se u njemu budi želja da stvori toplo, sigurno utočište za sebe i svoje najmilije.

Njegova jelka nije savršeno simetrična kao kod Device, ali svaka kuglica ima priču. Kod Raka se praznični duh oseća, diše i vidi – jer sve što radi, radi iz srca.

Lav

Lavovi su vatreni, samouvereni i puni života. Njima vlada Sunce, što ih čini prirodno toplima, harizmatičnima i sklonima svemu što sija – doslovno i metaforički. Vole da budu u centru pažnje, ali i da stvaraju okruženje koje odražava njihov stil i energiju.

Za Lava, Nova godina je prilika za veliki spektakl. On želi da sve oko njega blista – baš kao i on.

Lavovi uživaju u dekoracijama koje izazivaju wow efekat, a kako bi to postigli, počinju pripreme ranije od svih. Njihov dom postaje scena: svetlucave lampice, bogati venci, mirisni štapići i neizostavna doza luksuza.

Ali nije reč samo o estetici – Lavovi vole da stvaraju ugođaj koji uveseljava druge. Njihovo uređenje je izraz radosti, ponosa i želje da njihovi najdraži osete čaroliju praznika u punom sjaju.

