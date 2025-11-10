Radno vreme za Dan primirja: Kako rade tržni centri, marketi, pijace, pošte

Neradni dan za Dan primirja u Prvom svetskom ratu biće u utorak, 11. novembra, a državni organi, škole, vrtići i većina firmi neće raditi, dok će pojedini objekti imati skraćeno radno vreme.

U ponedeljak, 10. novembra, dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovinskih formata, pretežno prehrambenog asortimana (hipermarketi, supermarketi, mini-marketi) moraju da rade najmanje od devet do 18 časova.

U utorak, na Dan primirja, radno vreme dežurnih prodajnih objekata mora da bude najmanje od devet do 12 časova, dok nespecijalizovani trgovinski formati u kojima se obavlja trgovina na malo, pretežno neprehrambenog asortimana, kao i posebni trgovinski formati mogu biti zatvoreni.

Radno vreme pošti i apoteka

Na Dan primirja radiće 61 dežurna pošta u Srbiji – Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu i svim većim gradovima. Pošte na graničnim prelazima Batrovci, Sremska Rača, Horgoš i Čukarka radiće non-stop, dok će pošta na Gradini raditi od sedam do 18:30 časova. U Sremskoj Mitrovici, dežuraće pošta u objektu „Roda“. U Beogradu će glavna pošta u Takovskoj 2 raditi od osam do 21.30 časova, kao i pošte u tržnim centrima, „Univereksport“ objektima i druge dežurne.

Otvorene će biti i pošte u tržnim centrima u Pančevu i Kragujevcu, pošte u „Univereksport“ objektima u Novom Sadu i okolini, Zrenjaninu i Somboru, pošte u „Roda“ objektima u Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici i Šapcu. Dežuraće pošta na Zlatiboru i druge pošte u gradovima širom Srbije. Većina državnih apoteka će u utorak biti zatvorena, ali će raditi dežurne apoteke, kao i mnoge privatne apotekarske ustanove.

Radno vreme benzinskih pumpi

Sve pumpe na državnim putevima radiće 24 časa, dok će ostale pumpe u naseljenim mestima biti otvorene najmanje od 6 do 20 časova.

Radno vreme tržnih centara i trgovinskih radnji

Na dan državnog praznika radno vreme većih maloprodajnih lanaca kao što su Univerexport, Lidl, RODA, Maxi – ostaje uobičajeno na većini lokacija. Prema dostupunim informacijama, svi tržni centri radiće po uobičajenom radnom vremenu.

PANČEVO: Sutra bez naplate parkinga, pauk u pasivnom dežurstvu

(Pančevac)