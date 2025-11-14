Evo zašto se krastavci u marketu pakuju u plastičnu foliju

Kupci i potrošači često misle da je razlog zašto je krastavac upakovan u foliju neka vrsta suvišnog luksuza. Međutim, to nije tačno.

Ako ste se ikada zapitali zašto krastavci u supermarketima mogu da se kupe upakovani u foliju, a pored njih stoji „gajbica“ sa nalepnicom „domaći krastavci“, evo odgovora. Na prvi pogled, to deluje kao nepotrebno rasipanje plastike u vreme kada se svi trude da smanje otpad i čuvaju planetu. Međutim, naučna istraživanja pokazuju da iza tog tankog sloja plastike postoji vrlo praktičan – i ekološki opravdan – razlog.

Plastična folija značajno usporava gubitak vlage iz krastavca, čuvajući ga svežim duže nego što bi to bilo moguće bez zaštite.

Krastavci su povrće sa veoma visokim sadržajem vode (više od 95%), pa se bez zaštite brzo isušuju, gube teksturu i ukus, a na površini se pojavljuju mekane, tamne mrlje, što je zabeleženo i u istraživanju objavljenom u časopisu Frontiers.

U eksperimentu sprovedenom u Švajcarskoj, naučnici su otkrili da pakovanje u foliju smanjuje količinu bačenih krastavaca gotovo za polovinu sa 9,4% na 4,6% u maloprodajnim lancima. Drugim rečima, više povrća završi na tanjiru, a manje u otpadu.

Na prvi pogled, plastika deluje kao ekološki problem, ali kada se sagleda šira slika, koristi su često veće od štete. Istraživanje švajcarskog Instituta EMPA pokazalo je da je ukupni ugljenični otisak manji kada se krastavci pakuju u plastiku, nego kada se ne pakuju i kasnije bace zbog kvarenja.

Dakle, iako folija sama po sebi jeste otpad, sprečavanje propadanja hrane znači manje otpada u celom lancu od transporta i skladištenja do potrošnje.

Plastična folija se obično koristi kod tzv. „engleskih“ ili stakleničkih krastavaca. Oni imaju tanju koru od domaćih sorti, pa brže gube vlagu i kvarljiviji su. Kod „poljskih“ ili domaćih krastavaca, koji imaju deblju koru i čvršću strukturu, dodatna zaštita nije potrebna.

V velikim lancima, gde povrće mora da pređe stotine kilometara do rafova, plastična folija trenutno je najefikasniji način da se očuva svežina i spreči bacanje hrane.

Plastična folija na krastavcima možda deluje kao nepotreban luksuz, ali u stvarnosti ima važnu funkciju, produžava rok trajanja, smanjuje otpad i čuva resurse. Nauka pokazuje da ponekad mala količina plastike znači veliku uštedu za planetu.

(Bizportal)