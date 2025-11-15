Uloga koordinatora za romska pitanja ključna

Centar za socijalni rad „Solidarnost“ Pančevo potpisao je ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za socijalna pitanja o finansiranju radnog mesta koordinatora za romska pitanja na period od godinu dana.

Cilj ovog projekta je unapređenje položaja romske zajednice na teritoriji grada Pančeva kroz bolju komunikaciju sa institucijama, efikasnije rešavanje socijalnih problema i podršku u pristupu obrazovanju, zapošljavanju i zdravstvenoj zaštiti.

Koordinator za romska pitanja biće zadužen za terenski rad, praćenje potreba stanovnika romskih naselja, kao i za koordinaciju između lokalnih organa, obrazovnih ustanova, zdravstvenih službi i organizacija civilnog društva koje se bave inkluzijom Roma.

Direktor Centra za socijalni rad „Solidarnost“ Pančevo, Nemanja Bojić, istakao je značaj ovog projekta za unapređenje socijalne inkluzije i saradnje sa romskom zajednicom:

„Ovaj projekat je važan korak ka jačanju podrške romskoj populaciji i stvaranju jednakih mogućnosti za sve građane. Uloga koordinatora biće ključna u identifikovanju problema na terenu i povezivanju porodica sa relevantnim institucijama. Naš cilj je da kroz zajednički rad doprinesemo socijalnoj pravdi, boljoj integraciji i većem poverenju građana u sistem socijalne zaštite,“ poručio je Bojić.

Potpisivanjem ovog ugovora, Centar za socijalni rad „Solidarnost“ nastavlja da jača kapacitete u oblasti socijalne zaštite i inkluzije, potvrđujući opredeljenje grada Pančeva i Pokrajinskog sekretarijata da se sistemski i održivo radi na poboljšanju kvaliteta života romske populacije.

Projekat je deo šireg programa Pokrajinskog sekretarijata za socijalna pitanja koji se sprovodi u više Centara za socijalni rad širom Vojvodine.

(Epančevo)