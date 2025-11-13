Obeležavanje Svetskog dana borbe protiv dijabetesa

Tokom 2024. godine, u Južnobanatskom okrugu je registrovano 1.116 obolelih od dijabetesa melitusa, što je 4,7% više nego 2023. godine, 10,8% više nego na petogodišnjem i 12,5% više nego na desetogodišnjem proseku prijavljivanja novih slučajeva dijabetesa.

Posmatrajući poslednjih 5-10 godina, incidence pokazuju da u našem okrugu od dijabetesa melitusa tip 2 češće obolevaju žene nego muškarci.

U 2024. godini od ukupnog broja prijavljenih novih slučajeva dijabetesa, 51% su bile osobe ženskog, a 49% muškog pola. Najveći broj obolelih od dijabetesa tip 2 registrovan je u uzrastu 50-64 godina, dok se ova bolest otkriva i kod znatno mlađih, već u uzrastu od 25-30 godina.

Prema poslednjim publikovanim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije u Južnobanatskom okrugu je u 2023. godini od dijabetesa melitusa umrlo 85 osoba, što je 10,5% manje nego 2022. godine, 17,1% manje nego na petogodišnjem i 23,6% manje nego na desetogodišnjem proseku umrlih. Od ukupnog broja prijavljenih umrlih od dijabetesa, 60% su bile osobe ženskog, a 40% muškog pola.

Povodom Svetskog dana borbe protiv dijabetesa, koji se obeležava 14. novembra, Zavod za javno zdravlje Pančevo i Preventivni centar Doma zdravlja Pančevo organizovaće akciju besplatnih preventivnih pregleda za korisnike Kluba za odrasla i stara lica.

Tokom akcije, građani će imati priliku da provere svoje zdravlje, izmere krvni pritisak i vrednosti šećera, holesterola i triglicerida u krvi, kao i da obave ultrazvučni pregled štitne žlezde.

Ovogodišnji slogan Svetskog dana borbe protiv dijabetesa glasi: „Saznajte više i učinite više za osobe obolele od šećerne bolesti na radnim mestima“, sa ciljem podizanja svesti o važnosti stvaranja inkluzivnog i podržavajućeg radnog okruženja za obolele od dijabetesa.

Prema podacima Zavoda za javno zdravlje, tokom 2024. godine u Južnobanatskom okrugu registrovano je 1.116 obolelih od dijabetesa, što je gotovo pet odsto više nego prethodne godine. Više od polovine novootkrivenih slučajeva čine žene, a najčešće obolevaju osobe starosti između 50 i 64 godine.

Dijabetes predstavlja treći vodeći uzrok smrti u Srbiji, a prema poslednjim podacima, tokom 2024. godine od ove bolesti preminulo je 2.615 osoba.

Svetski dan borbe protiv dijabetesa obeležava se svake godine 14. novembra, na dan rođenja Ser Frederika Bantinga, jednog od otkrivača insulina. Kampanju je 1991. godine pokrenula Međunarodna federacija za dijabetes u saradnji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, a od 2006. godine ovaj datum je i zvanični Dan Ujedinjenih nacija.

(Pančevac)