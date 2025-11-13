Pančevo Vesti

Raspisan tender za izradu plana rekonstrukcije Pančevačkog mosta

19:30

13.11.2025

Podeli vest:

printscreen/YT

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ raspisalo je tender za izradu Plana detaljne regulacije za rekonstrukciju Pančevačkog mosta u Beogradu u vrednosti od 14 miliona dinara, objavljeno je na Portalu javnih nabavki.

Reč je o planu za rekonstrukciju na državnom putu prvog B reda br. 47, na deonici Beograd (Bogoslovija) – petlja Krnjača.

Tender ističe 9. decembra.

Tagovi

Pančevački most

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.