Održan info dan: Čista energija i energetska efikasnost za građane

Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Pančeva je održao Info dan posvećen pripremama za predstojeći Javni poziv u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane“. Događaj je organizovan sa ciljem da građanima pruži sve neophodne informacije i smernice za prijavljivanje na program subvencionisane energetske sanacije porodičnih kuća i stanova.

Prisutnima su predstavljene mogućnosti i uslovi u okviru petogodišnjeg projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane“, koji Ministarstvo rudarstva i energetike sprovodi u saradnji sa Svetskom bankom. Ovim programom domaćinstvima se omogućavaju subvencije za mere energetske efikasnosti, uz značajne koristi kao što su ušteda energije, smanjenje emisija ugljen-dioksida, čistiji vazduh i bolji komfor života.

Subvencije se realizuju putem javnih poziva jedinica lokalne samouprave, a u Pančevu će biti objavljen početkom decembra ove godine. Kroz Program energetske sanacije građanima se omogućava finansijska podrška za do 50% vrednosti investicije za pojedinačne mere, do 65% za pakete mera, a ove godine i do 90% za socijalno najugroženije građane.

Grad Pančevo od 2021. godine realizuje javne pozive u okviru programa energetske sanacije, a od 2023. godine učestvuje u projektu „Čista energija i energetska efikasnost za građane“ i nastavlja da podržava unapređenje energetske efikasnosti domaćinstava na svojoj teritoriji. Ukupna bespovratna sredstva za kategoriju ostalih građana koje grad Pančevo zajedno sa sredstvima Ministarstva rudarstva i energetike dodeljuje putem ovog poziva iznose 31.250.000 dinara.

Info danu su, pored građana, prisustvovali i predstavnici mesnih zajednica sa teritorije grada Pančeva, a njihovo učešće ima poseban značaj, jer će sugrađanima pružati podršku tokom procesa prijavljivanja na predstojeći Javni poziv.

Tokom prezentacije sugrađani su imali priliku da saznaju sve detalje u vezi sa uslovima, potrebnom dokumentacijom i predstojećim koracima, kao i da postave pitanja i razjasne sve nedoumice kako bi spremno dočekali raspisivanje Javnog poziva.

Za sve dodatne informacije u vezi Javnog poziva sugrađanima je na raspolaganju kontakt telefon 013/308–826 i elektronska adresa energetska.efikasnost@pancevo.rs.

(Pančevac)