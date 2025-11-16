Vučić na vanrednoj sednici Vlade: I rafinerija i NIS moraju da rade! Donećemo odluku kakvu moramo

Sednica Vlade Srbije održava se danas u Palati Srbije. Na sednici prisustvuju svi ministri, kao i direktori javnih preduzeća. Sednici prisustvuje predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, a tema sastanka je odgovor američkog OFAC-a na zahtev NIS-a. Na početku se obratila ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović rekavši da bez rafinerije u Pančevu “nama nema života”.

– Kao što sam i juče rekla u svom obraćanju, moramo da donosimo teške odluke i treba da budemo svi zajedno spremni na to, jer trebamo da budemo svesni predstavljati tešku situaciju u kojoj se nalazimo i zato vas molim da vlada zaseda na dnevnom nivou, ukoliko je to neophodno, i da na dnevnom nivou donosimo odluke, jer vremena nemamo. Mislim da su stvari veoma jasne. NIS je po sankcijama Sjedinjenih država od 9. oktobra ove godine, više puta smo dobijali produženje licence za rad, zahvaljujući naporima i dijalogu koji smo imali sa više strana, međutim od 9. oktobra sankcije su nastupile i učestalo smo dobili veoma jasnu poruku iz Sjedinjenih država da mora doći do trajne promene vlasništva, odnosno izlaska ruskih akcionara iz kompanije NIS i da imamo tri meseca vremena da se ta transakcija završi, a pre nego što bude dogovorena da američka vlada treba i da odobri. Mi 37 dana nismo dobili kap nafte iz Jadranskog naftovoda. Naši građani to nisu osetili, zahvaljujući dobroj pripremljenosti države. I naše rezerve su očuvane. Mi smo ih veoma posvećeno povećavali, pogotovo u prethodne tri godine, kada smo ih povećali za blizu 60%. Pričam samo o obaveznim rezervama. Znači, spremali smo se za nepredvidive situacije, da bismo mogli da odreagujemo ukoliko do toga dođe. Međutim, mi naše rezerve moramo da očuvamo. Sa druge strane, ja kao ministar energetike vas obaveštavam da voditi resor energetike u situaciji u kojoj naša industrija ima sankcije je skoro nemoguća. Ja sam spremna i da podnesem ostavku, jer ne vidim načina kako možemo da prevaziđemo ovu situaciju, zato što jednostavno bez rafinerije u Pančevu nama nema života. Ona je vitalna za nas, naše građane, za našu privredu, za naše zdravstvo, za našu policiju, za naše škole, za naše vrtiće, jer bez goriva jednostavno možda ni pekare ne mogu da dobiju hleb svakoga dana. Samo da budemo svesni ukoliko se složena situacija nalazi. Mi smo čekali dugo vremena, bili smo veoma strpljivi, bili smo veoma lojalni, razgovarali smo više puta sa našim ruskim partnerima. Međutim, vremena više nema i mi možemo da čekamo još tri ili četiri dana, ali ne više od toga, zato što smo svesni da dotoka sirove nafte neće biti, a to znači prestanak rada rafinerije, a to znači imamo, kažem, rezerve, nismo imali rezerve, ali to se sve broji u desetinama dana. Mi imamo rezerve, ali opet kažem, ja ne mislim da treba da ih aktiviramo u velikoj meri. Naravno, one su tu, ali to pre svega će predstavljati i finansijski trošak za našu državu. Kao što sam rekla, ja vas molim za odluke na dnevnom nivou, a opet ponavljam, svesna sam da su to teške odluke za nas kao državu, za nas kao vladu, za naše građane, ali mi moramo da budemo jedinstveni i odlučni i da, pre svega, stvorimo uslove da možemo da zaštitimo interese naše države i naših građana, a da želimo i dalje da budemo fer i korektni prema svima i nadamo se da će naši partneri imati razumevanja za našu situaciju. Hvala vam – kazala je ministarka.

Ministar finansija Siniša Mali rekao je da Srbija sada mora pre svega da misli na sebe, jer nam je sada sve ugroženo.

Ja ću samo da se osvrnem na ono što je Dubrovka rekla i možda ću biti malo grublji, pa se izvinjavam. Jednostavno, mi nemamo izbore. Ma šta ko mislio, govorio, nama ova situacija sa NIS-om ugrožava sve, ali apsolutno sve. Naš rast, našu stabilnost, naš kreditni rejting. Posetiću vas, mi smo jedina zemlja u regionu Zapadnog Balkana koja ima investiran kreditni rejting u grupi najrazvijenijih zemalja na svetu. Ova situacija nam to ugrožava, ugrožava nam perspektivu, ugrožava nam dolazak novih investitora. Sve što možete da zamislite, ova situacija nam ugrožava. Ja znam predsednicu da vi to znate, ali ću vam reći da bez obzira na vaše moralne obzire kojima mi u ovom trenutku, po meni, moramo da razmišljamo o sebi i moramo neke stvari da preduzmemo, jer inače sve nam je ugroženo. Apsolutno sve. Ja znam da dosta ljudi ovde misle isto kao i ja, ne znam zbog čega to ne govore, ali ja sam se osetio obaveznim to da vam kažem. Vi ste u poslednjih par meseci, i mi smo svi zajedno, radili sve kako su naši prijatelji iz Rusije rekli. Pregovaraju, mi smo podržali, razgovaraju, mi smo podržali, prva strana, druga, treća, nije ni važno, i od toga ništa nije bilo. A hoću da ljudi znaju, da građani Srbije znaju, sve smo ih podržali u svakom koraku koji su rekli da preduzimaju, kako bi rešili sankcije koje američka administracija želi da uvede. Pri tome ću vas takođe podsetiti, da su ruski naši prijatelji takođe ovde u Srbiji sedamnaest godina. Nisu se udostojili, ali bez obzira na rešenje koje traže, interesantno je da nisu to rešenje tražili sa nama. Da nisu zemlju domaćinu, zemlji partneru, podsjetiću vas, ne samo da su 17 godina tu, mi smo tu kao država Srbija, suvlasnici i vlasnici više od 30 procenata. Nisu nam ni to ponudili, da rešenje nalaze zajedno sa nama. Tako da predsedniče još jednom, znam da je to s obzirom na vaše moralne obzire teška odluka i jednostavno ja drugo rešenje nemam osim da vam kažem da mi moramo sada da razmišljamo o sebi. Došao je krajnji trenutak. Svima smo dali sve moguće šanse, imali smo sve moguće obzire prema svima, to naravno od dva zahteva, veliko angažovanje ih kada su državne obaveze u pitanju, u smislu međunarodnih kontakata, Evropa, Amerika i tako dalje. Mi kao vlada moramo da obezbedimo i neki novac. Ako bude došlo do toga da se prodaje, a da neko neće ta treća strana, neki Arap i kogod da se pominje, neće tu cenu da prihvate, pa mi moramo da ponudimo ljudima veću cenu. Nama je od interesa da taj problem rešimo. Kažemo, ako ga ne rešimo, mi ćemo sve ovo što smo do sada gradili i radili, apsolutno ugroziti – kazao je Mali.

Vučić je upozorio na katastrofalne posledice nedostatka goriva i gašenja rafinerije u Pančevu.

– Govoriću nešto duže, ne bih li objasnio onima koji ne znaju kako stvari izgledaju, koji nam ukazuju na to šta je to što mi nismo radili, šta je to što smo mi propustili i šta je to što moramo da pomenemo .Ja razumem i Sininšu i Dubravku. Podsetiću vas da je pre godinu dana, kada sam prvi put najavio da j emoguće da će doći do ovakvih sankcija, celokupna javnost je reagovala kao da stvaram dramu, i da će se to rešiti samo od sebe. Niko to nije želeo da čuje, zahvaljujući mojim razgovorima sa SAD, a da ih ne hvalim jer su nam oni uveli sankcije, molio sam ih da nam sankcije pomeraju, i navikli smo se da će to da se ponovi, ali došao je kraj. Jasno su nam rekli da je došao taj trenutak, ni krivi ni dužni stradali smo kao trava u sudaru slonova. Nemamo ništa od plakanja. U međuvremenu uradili smo dobar podao, 37 dana sprovode se sankcije, a to niko u Srbiji nije osetio. Negde smo se pripremali dobro u rezervama, gorivo nam je bolje i više nego ikada, imamo 25.000 tona u vojnim rezervama. I molim vas, Milane, da budete spremni ukoliko za civilne potrebe bude neophodno da se omogući upotreba dizela, da vojska izađe u susret narodu. O tome sam brinuo i ja kao vrhovni komandant. Tu je sve puno do čepa. Pre dve godine sam tražio da policija obezbedi svoje rezerve, policija nema ništa. Još uzima od nas iz robnih rezervi. Možete da mi kažete da je to uradio prethodni ministar, neki prethodni, neki ovaj, neki onaj, ja sam to pred dve godine tražio od vas. I nije nikakav problem, sad ću ja to da kontrolišem i da vidim šta biće da izlaze u budućnosti. Svejedno, te rezerve nas neće spasiti. Onog sekunde kada ljudi vide da imamo kašnjenja pet kamiona, u dve pekare, i gde ljudi ne dobiju hleb ujutro. Ljudi ne razumeju da uništavanje ili zatvaranje rafinerije, nedostatak goriva, nas dovodi do potpune katastrofe. Jedan deo ovih rezervi vojske, ukoliko dođe do tog trenutka, biće pre svega preuzeto od strane zdravstvoa Tu ne sme da stane ništa – kazao je predsednik.

