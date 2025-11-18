Mali folkloraši miljenici kovačičke publike

U Domu kulture u Kovačici održan je celovečernji koncert Dečjeg folklornog ansambla „Hruštička“

U Domu kulture u Kovačici održan je celovečernji koncert Dečjeg folklornog ansambla „Hruštička“. Publika je uživala u bogatom izboru slovačke narodne pesme i igre, a nastup je takođe bio prilika za promociju novog CD-a ovog jedinstvenog ansambla, prenosi RTV Pančevo.

Preko stotinu malih izvođača Dečjeg folklornog ansambla „Hruštička“ briljiralo je na velikoj sceni Doma kulture „3. oktobar“ u Kovačici. Mali čuvari tradicije poznati su miljenici kovačičke publike, te je sala bila prepuna, i svi su cele večeri uživali u lepoti slovačke narodne pesme, igre i folklora.

Pozitivna trema pred veliki nastup lako se prevazilazi uz osmeh i ljubav prema tradiciji i folkloru, kažu talentovani članovi ovog jedinstvenog ansambla.

Celovečernji koncert bio je prilika za promociju tek objavljenog CD-a ansambla. Publika je mogla da uživo čuje izbor iz više od 40 numera koje se na njemu nalaze.

Folklorni ansambl Hruštička osnovan je 2023. godine sa ciljem očuvanja slovačkih običaja, tradicije i folklora. Ansambl je za kratko vreme osvojio srca publike i zajednice, a danas broji više od 100 članova, uzrasta od 6 do 15 godina.

