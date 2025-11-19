Dom omladine Vršca: Uručene nagrade najboljima na literarnom konkursu

Dom omladine Vršac danas je organizovao svečanu dodelu priznanja najboljim mladim autorima, koji su učestvovali na tradicionalnom literarnom konkursu povodom obeležavanja Dečije nedelje 2025. godine.

U svečanom ambijentu, pred brojnim učenicima, nastavnicima, roditeljima, proglašeni su najuspešniji literarni radovi osnovaca i srednjoškolaca na srpskom i rumunskom jeziku.

Konkurs je trajao od 6. do 31. oktobra, a pristiglo je ukupno 50 radova, 32 na srpskom i 18 na rumunskom jeziku, među kojima 13 pesama i 19 proznih ostvarenja. Mladi autori nadmetali su se na dva jezika, a teme su bile „Najlepši dan mog detinjstva“ za osnovce i „Uloga prijateljstva u životu mladog čoveka“ za srednjoškolce.

Direktorka Doma omladine, dr Tatijana Petrika, zahvalila se svim školama, mentorima i članovima komisije, ističući posebnu zahvalnost učenicima koji su svojim talentom, emocijom i kreativnošću doprineli kvalitetu ovogodišnjeg konkursa.

Tokom svečanosti uručene su nagrade i pohvale u više kategorija:

SRPSKI JEZIK

Srednja škola – Poezija

1. mesto– Jovana Čarkić, Gimnazija „Borislav Petrov Braca“, prof. Katarina Ljubičić Ilkić

2. mesto – Staša Višnjić, Hemijsko-medicinska škola, prof. Nađa Brankov

3. mesto – Anja Kojić, Gimnazija „Borislav Petrov Braca“, prof. Ljupka Grgin

4. mesto – Sanja Tapalaga, Hemijsko- medicinska škola, prof. Nađa Brankov

Pohvale: Anastasija Nedeljković, Iva Kišerev, Isidora Žebeljan (prof. Nađa Brankov)

Srednja škola – Proza

1. mesto– Gala Ratković, Gimnazija „Borislav Petrov Braca“, prof. Ljupka Grgin

2. mesto – Lazar Kujundžić, Gimnazija „Borislav Petrov Braca“, prof. Ljupka Grgin

3. mesto – Vuk Peđa Lovrić, Gimnazija „Borislav Petrov Braca“, prof. Ljupka Grgin

3. mesto – Dunja Mema, Gimnazija „Borislav Petrov Braca“, prof. Ljupka Grgin

Pohvale: Nikola Grulović, Jovana Popović, Cveta Stepanović, Teodora Pančevac (prof. Ljupka Grgin)

Osnovne škole – od 5. do 8. razreda

1. mesto – Lazar Stojanov, OŠ „Moša Pijade“, Gudurica (poezija), prof. Vesna Bakurski

2. mesto – Remzi Kruezi, OŠ „Đura Jakšić“, Pavliš (poezija), prof.Đulizara Ramadanović

3. mesto – Lena Popović, OŠ „Moša Pijade“, Gudurica (poezija), prof. Vesna Bakurski

4. mesto – Una Andrejin, OŠ „Olga Petrov Radišić“, Vršac, (proza), prof. Vesna Marjanov

Pohvale: Anđela Terek, Hristina Jokić, (prof. Vesna Bakurski), Vukan Vasić (prof. Vesna Marjanov), Mirjana Mandić(prof. Vesna Marjanov), Lana Milošev(prof. Vesna Marjanov), Maša Cvitković, Dunja Stanisavljev(prof. Vesna Marjanov)

Osnovne škole – niži razredi

1. mesto – Mija Tuzluk, OŠ “Jovan Sterija Popović”, učiteljica Milena Maksimović

2. mesto– Sofija Đan, OŠ “Branko Radičević”, Veliko Središte, učiteljica Jelena Stajić

3. mesto – Zvezdana Pitra, OŠ “Branko Radičević”, Veliko Središte, učiteljica Jelena

Pohvale: Mila Milićević, Mario Maho, Tamara Mladenov (učiteljica Jelena Stajić)

RUMUNSKI JEZIK

Srednje škole

1. mesto – Aleksandra Đorđijana Maleta, Gimnazija „Borislav Petrov Braca“, prof. Margareta Kožokar

2. mesto – Mateja Raduc, Gimnazija „Borislav Petrov Braca“, prof. Margareta Kožokar

3. mesto – Nadia Kožokari, Gimnazija „Borislav Petrov Braca“, prof. Marijana Golomeić

4. mesto – Aleksandru Graure, Gimnazija „Borislav Petrov Braca“, prof. Margareta Kožokar

Pohvale: Teodor Onč, Ksenija-Vanesa Srbu, Sofija Vujić, Stefan Danijel Cincar, Teodora Dragodan, Melisa Voin, Dario Janeš, Marija Nikoleta Žurka

Osnovne škole

1. mesto – Sofia Teodora Bala, OŠ „Olga Petrov Radišić“, prof. Lenuca Urzesku

2. mesto – Matias Greonjanc, OŠ „Olga Petrov Radišić“, prof. Lenuca Urzesku

3. mesto – Andrea Benka, OŠ „Olga Petrov Radišić“, prof. Lenuca Urzesku

Pohvale: Dariana Dragodan, Dorotea Nikolajević, Elena Perin

Na kraju programa učenicima su upućene čestitke uz poruku da nastave da neguju pisanu reč i slobodu stvaralaštva. Organizatori su se zahvalili profesorima i mentorima na posvećenom radu, kao i roditeljima na podršci mladim autorima. Takođe, organizatori su zahvalili NIU „Libertatea” iz li čuo Pančeva na donaciji knjiga.

Svečana dodela završena je zajedničkim druženjem iz osveženje, uz obećanje da će konkurs biti nastavljen i panarednih godina kao podsticaj novim generacijama kreativnih stvaralaca.

(Pančevac/eVršac)