Evo šta zvezde savetuju za  20. novembar  vezano za posao, ljubav i zdravlje

Ovan

POSAO: U posao ulazite sa fokusom na rešavanje situacija koje su vas kočile prethodnih dana. Dan donosi završavanje započetih obaveza, ali i jednu važnu odluku gde ćete morati da budete taktični. Ne iznosite sve planove naglas — bolje prolazite ako sačuvate deo strategije za sebe.

LJUBAV: Oni u vezama bi danas mogli imati ozbiljniji razgovor koji vodi ka većem razumevanju. Ako je prethodnih dana bilo distance, danas se otvara prostor da jedno drugom kažete šta vam smeta — ali i šta vam znači. Slobodni bi mogli stupiti u kontakt s osobom koja ostavlja utisak dubine i ozbiljnosti. Moguća je kratka razmena poruka koja vam pokreće misli i budi interesovanje.

ZDRAVLJE: Pazite na grlo i imunitet.

Bik

POSAO: Ovo je dan kada završavate nešto što vam već dugo stoji nad glavom. Fokus vam je bolji nego prethodnih dana, pa lako uočavate detalje. Možete dobiti povratnu informaciju od nadređenih ili klijenata, i to prilično korisnu. Neko iz kolektiva bi mogao tražiti vašu pomoć — budite oprezni da se ne preopteretite tuđim obavezama.

LJUBAV: Oni u vezama osećaju potrebu za stabilnošću i nežnošću. Partner može biti malo zatvoren, ali ne zbog vas — nešto razmišlja i treba mu mir. Veče donosi lep osećaj bliskosti ako mu to dozvolite bez pritiska. Slobodnima se otvara prilika da obnove kontakt sa osobom iz prošlosti ili da im se javi neko ko ih duže posmatra sa distance. Bićete prijatno iznenađeni.

ZDRAVLJE: Obratite pažnju na ishranu i napetost u ramenima.

Blizanci

POSAO: Dan je brz, komunikacija intenzivna, a moguće su i promene planova. Nemojte se oslanjati samo na tuđe reči — proverite sve dvaput. Ovo je odličan dan za pregovore, dogovore i rešavanje papirologije, ali se lako može desiti da neka ubačena informacija promeni ceo tok događaja. Popodne donosi priliku da nešto ispravite ili poboljšate.

LJUBAV: Oni u vezama ulaze u fazu smirenijeg razgovora nakon nekoliko emotivno napetih dana. Partner može pokazati dodatnu nežnost, ali i otvoriti temu koju dugo odlaže. Dan je odličan za iskrene dogovore. Slobodni bi mogli stupiti u kontakt s osobom koja ih intelektualno veoma privlači — moguć je zanimljiv razgovor, flert ili iznenadna poruka. Neko ko vas prati sa strane danas bi mogao napraviti prvi korak.

ZDRAVLJE: Pazite na nervni sistem i napetost. Kratka šetnja ili masaža bi vam dobro došli.

Rak

POSAO: Danas će vas pratiti osećaj da neke odluke „zavise“ od drugih, pa možete biti nestrpljivi. Ipak, povoljan je trenutak da završite nešto što je ostalo u zastoju, jer ste fokusirani i analitični. Komunikacija s kolegama može biti malo zahtevna — bolje ćete proći ako ostanete diplomatični.

LJUBAV: Oni u vezama bi mogli imati potrebu da se emotivno povuku, ali partner to može pogrešno protumačiti. Najbolje je da otvoreno kažete kako se osećate. Slobodni bi mogli stupiti u kontakt s osobom koja deluje veoma intuitivno i emotivno blisko vama. Moguće je da se probudi osećaj simpatije koji niste očekivali.

ZDRAVLJE: Pazite na stomak i varenje.

Lav

POSAO: Dan je povoljan za sve što zahteva organizaciju i hrabre odluke. Bićete primećeni, čak i ako to niste planirali. Moguća je promena plana na poslu ili kratko kašnjenje koje vas nervira, ali izlazite iz svega kao pobednik. Dobijate podršku osobe koja ima uticaj i to vam može otvoriti vrata novoj poslovnoj ponudi.

LJUBAV: Oni u vezama osećaju veću potrebu za pažnjom i toplinom. Partner pokazuje spremnost da vas sasluša i izađe vam u susret. Veče je posebno dobro za zajedničke planove ili dogovor koji vam oboma donosi sigurnost. Slobodni bi mogli upoznati osobu koja ostavlja snažan utisak i budi interesovanje već pri prvom razgovoru. Moguće je i spontano viđanje s nekim ko vam se dopada duže vreme.

ZDRAVLJE: Pazite na leđa i cirkulaciju. Prijaće vam fizička aktivnost.

Devica

POSAO: Danas možete dolaziti u situacije koje zahtevaju detaljnu proveru. Ako se bavite papirima, dokumentima ili važnim dogovorima — budite posebno precizni. Moguća je saradnja sa osobom koja radi sporije od vas, što vas nervira, ali ipak uspevate da završite sve što je planirano.

LJUBAV: Oni u vezama mogu osetiti potrebu da jasno postave granice ili objasne šta im smeta. Partner može da reaguje mirnije nego obično, pa dan može doneti pozitivne promene. Slobodni bi mogli upoznati nekoga preko posla ili kroz svakodnevne obaveze. Osoba može delovati praktično, smireno i ostavljati snažan utisak.

ZDRAVLJE: Povedite računa o spavanju i pravilnoj ishrani. Moguća je blaga iscrpljenost.

Vaga

POSAO: U centru ste dešavanja i mnogo toga zavisiće od vaše procene. Dan donosi razgovore koji mogu odrediti dalji pravac neke poslovne situacije. Povoljno je za saradnju, ali ne i za žurbu — ako forsirate, doći će do grešaka. U drugom delu dana se otvara šansa da rešite nešto što vas je zabrinjavalo.

LJUBAV: Oni u vezama mogu primetiti da partner želi više prisnosti i razgovora. Ako ste bili udaljeni emocionalno, sada ćete se lakše dogovarati i pronalaziti zajednički ritam.Slobodni bi mogli dobiti poruku ili znak pažnje od osobe za koju su mislili da se udaljila. Dan donosi obnovu kontakta i prijatnu razmenu emocija.

ZDRAVLJE: Vodite računa o hormonima i energetskom nivou. Potreban vam je balans.

Škorpija

POSAO: Dan traži fokus i strpljenje. Moguće je da se suočite sa situacijom koja zahteva jasnu odluku ili završavanje nečega što dugo odlažete. Ako radite sa poverljivim informacijama ili tuđim resursima — danas se možete pokazati izuzetno veštim. Dobijate podršku gde ste je najmanje očekivali.

LJUBAV: Oni u vezama osećaju jaču emotivnu povezanost, ali i potrebu za iskrenim razgovorom. Partner može otvoriti temu koju je ranije izbegavao. Veče donosi produbljenje bliskosti. Slobodni bi mogli privući osobu koja deluje misteriozno. Postoji mogućnost neočekivanog susreta koji ostavlja snažan utisak.

ZDRAVLJE: Pazite na hormonalni disbalans i donji deo stomaka. Potrebno vam je više odmora.

Strelac

POSAO: Sve ide brzo, ali vi to volite. Dan donosi inspiraciju, nove ideje i mogućnost iznenadnih obrta u poslu. Ako imate sastanke ili prezentacije, ostavljaćete odličan utisak. Obratite pažnju samo na rokove — moguća su mala kašnjenja ili zbunjujuće informacije koje treba proveriti.

LJUBAV: Oni u vezama osećaju toplinu i podršku partnera. Dan je odličan za dogovore o zajedničkim planovima, putovanjima ili promenama koje želite. Slobodni bi mogli dobiti poruku koja ih iznenađuje u pozitivnom smislu. Postoji mogućnost zanimljivog flerta ili poziva na druženje.

ZDRAVLJE: Pazite na noge i cirkulaciju. Potreban vam je više kretanja.

Jarac

POSAO: Danas ste uporni i fokusirani na konkretne rezultate. Neko može tražiti vašu stručnu procenu ili savet. Biće potrebno da malo usporite i proverite sve detalje, naročito ako radite nešto što ima rok. Kasnije tokom dana otvara se mogućnost dodatne zarade ili dogovora koji vam se isplati.

LJUBAV: Oni u vezama bi danas mogli rešavati praktične stvari — organizaciju doma, planove ili zajedničke obaveze. Partner može pokazati više razumevanja nego ranije. Slobodni bi mogli upoznati osobu koja deluje ambiciozno i stabilno, možda kroz posao.

ZDRAVLJE: Pazite na kičmu i pritisak. Dobro bi vam došla lagana fizička aktivnost.

Vodolija

POSAO: Danas dolazite do novih ideja koje mogu promeniti neke planove. Odlično je vreme za kreativne projekte, inovacije i rešavanje problema na originalan način. Ipak, neko može reagovati iznenađeno na vaš pristup — držite se svoje vizije, ali saslušajte i druge.

LJUBAV: Oni u vezama mogu osetiti da partner danas traži više pažnje. Veče donosi lep susret, razgovor ili zajednički plan koji vas spaja. Slobodnima je otvorena mogućnost poznanstva kroz društvene mreže, tehnologiju ili grupna okupljanja. Razgovor može spontano prerasti u nešto interesantno i privlačno.

ZDRAVLJE: Moguća je nervoza zbog brzog tempa dana. Prijaće vam šetnja ili muzika.

Ribe

POSAO: Intuicija vam je danas jača nego obično i vodi vas ka pravim rešenjima. Dan donosi završavanje obaveza koje su vam visile nad glavom. Ako radite nešto kreativno, ovobi mogao biti izuzetno plodan dan. Obratite pažnju na komunikaciju sa kolegama — neko može pogrešno protumačiti vašu tišinu.

LJUBAV: Oni u vezama osećaće smirenje nakon prethodnih emotivnih talasa. Partner je raspoložen za nežnost i toplinu. Slobodni mogu upoznati osobu koja deluje toplo, pažljivo i pomalo rezervisano. Razgovor može teći spontano i može ostaviti lep utisak.

ZDRAVLJE: Pazite na tečnost i bubrege. Potreban vam je mirniji tempo.

