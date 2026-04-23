Koković posle osvojenog boda protiv Zvezde: Ovo je prvi put u istoriji, imponuje nam svima!

Trener Železničara Radomir Koković sumirao je utiske posle remija sa Crvenom zvezdom rezultatom 2:2 u drugom kolu plej-ofa Superlige Srbije.

– Čestitke akterima ove utakmice, igračima obe ekipe. Mislim da su svi dali sve što su imali u ovom trenutku. Što se tiče same utakmice, mi smo dosta dobro otvorili meč. Prvo poluvreme je bilo jako dobro, što se tiče mene i naših standarda. Bili smo u maltene pristojnoj kontroli, radili stvari koje smo pripremali za ovu utakmicu i ono što je meni bilo bitno – bili smo jako dobri i strpljivi, pre svega u izgradnji napada u našoj prvoj zoni, gde smo izazivali njihov pritisak i izlazili iz tog pritiska na jedan dobar način, na način koji smo vežbali. To me jako raduje. Poveli smo 2:1 i u drugom poluvremenu smo znali da će Zvezda da krene malo “sve ili ništa”. Znali smo da imaju dovoljno kvaliteta, odnosno da su jako kvalitetni i da će da nas spuste u nisku zonu u većem delu drugog poluvremena. Za to smo se spremili na poluvremenu i mislim da smo u tom segmentu bili dosta tačni, dosta agresivni. Nismo bili kompaktni onoliko koliko bih ja želeo, ali bili smo, ajde da kažem, dovoljno požrtvovani i organizovani da sprečimo Zvezdu da nam pravi neke veće probleme. Oni su imali inicijativu, ali mislim da nismo dozvolili previše nekih dobrih situacija – rekao je Koković.

Potom je istakao ambijent na stadionu.

– Jako lep ambijent. Hvala Pančevcima što su došli da nas podrže u ovom broju. Navijači Zvezde su, naravno, napravili odličnu atmosferu i mislim da je cela utakmica, po dinamici, intenzitetu i sadržaju, bila jako dobra. Nemamo puno prilika u ovoj ligi da gledamo ovakve utakmice i, kao što sam najavio pre utakmice, želeo sam da priredimo to navijačima. Činjenica je da smo prvi put u našoj istoriji uzeli bod Crvenoj zvezdi. Naravno da to imponuje svima u ovom klubu. Čestitam svima još jednom.

Novi izazovi tek predstoje do kraja plej-ofa.

– Ima još puno da se igra, ima još pet kola do kraja. Mi smo u konkurenciji za borbu za četvrto mesto. Ostajemo maksimalno fokusirani i dosledni onome što smo radili do sada. I verujte mi da nikakve euforije nema, nema poletanja, nema nespretnih izjava na bilo koju temu što se tiče ove utakmice. Ja sam sad bio kod igrača – oni su čak i pomalo tužni jer su želeli da pobede. Tako da, što se mene tiče, sjajan je ovaj bod, ali imamo još mnogo teških utakmica do kraja. Moramo da ostanemo na maksimalnom nivou fokusa i determinacije da nastavimo da radimo ono što smo radili do sada i, ako to budemo uradili, možemo da se nadamo pozitivnom završetku sezone i ispunjenju naših ciljeva.

Ovakvi mečevi i rezultati daju dodatno samopouzdanje timu.

– Od dolaska Dejana Stankovića, Crvena zvezda igra evropski, igra u nenormalno visokom intenzitetu. Nama je danas bilo jako teško da pariramo tom intenzitetu, ali kada se podvuče crta, mislim da smo uspeli i da smo uzeli taj bod. Da li nam imponuje? Naravno da imponuje. Crvena zvezda je najbolji tim u Srbiji u poslednjih deset godina i ove sezone su veoma dominantni i, što je najbitnije, veoma konkurentni u Evropi. Svi se sećamo njihove utakmice u Francuskoj, gde su odigrali jednu od najboljih utakmica koje je srpski predstavnik odigrao u poslednjih deset godina. O njihovom kvalitetu ne treba trošiti reči, kao ni o identitetu koji je gospodin Dejan Stanković napravio. Drago mi je da smo uspeli da se izmerimo sa njima, da vidimo gde smo u poređenju sa njima, da iz ovoga izvučemo lekcije i da spremniji uđemo u nastavak sezone.

Na pitanje novinara da li je ovo jedan od najvećih uspeha u njegovoj karijeri, Koković je odgovorio:

– Pobedio sam Partizan dva puta, ali mogu da kažem da je ovaj bod, s obzirom na odnos snaga u Srbiji i dominaciju Crvene zvezde, negde u rangu tih pobeda nad Partizanom – zaključak je Kokovića.

