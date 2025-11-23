Pančevo Pančevo u slikama

Zgrada Crkvene opštine: Menjala namene, ali ne i lepotu

Zgrada u Ulici Dimitrija Tucovića 2 u Pančevu, kako joj je danas zvaničan naziv, predstavlja objekat zidan između 1885. i 1888. godine u centru grada.

14:00

23.11.2025

Foto: Istorijski arhiv u Pančevu

Ondašnja Crkvena opština podigla je ovu zgradu, a ubrzo potom (1886) uz nju sagrađen je i Svetosavski dom koji se sastoji od svečane dvorane.

– Prvobitno je u zgradi bila smeštena biblioteka Crkvene opštine i Crkveno pevačko društvo, dok su lokali u prizemlju imali trgovačku namenu – piše na sajtu Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Pančevu.

 

– Zgrada je građena kao ugaoni spratni objekat sa osnovom u obliku latiničnog slova „L”. Na obe fasade prozori spratnog dela polukružno se završavaju. Na zarubljenom uglu objekta, iznad ulaza, nalazi se erker. Na fasadi iz ulice Dimitrije Tucovića nalazi se kapija sa kolskim prolazom i ulaz u svečanu salu Svetosavskog doma sa nadstrešnicom od kovanog gvožđa.
Jedno vreme u ovoj zgradi nalazio se i studentski dom.

Arhitekta ovog zdanja nije poznat, dok je u svečanoj sali tavanicu i bočne svodove oslikao 1886. godine bečki slikar Eduard Klajn. Konzervatorski radovi izvedeni su 1977. i 1982.

Danas se u ovom objektu nalazi supermarket, knjižara, mesara, Regionalni centar za talente „Mihajlo Pupin”, a sama zgrada okružena je zelenilom sa Ulice Dimitrije Tucovića s jedne i parka Kralja Petra s druge strane.

(Dnevnik/L. Radlovački)

 

 

