Šahistkinje Aljehina donele bronzu u Pančevo

Šahistkinje kluba Aljehin, koje su učestvovale na Drugoj ligi Srbije na Paliću, osvojile su 3. mesto i u Pančevo donele bronzanu medalju. Na ovom Otvorenom ekipnom prvenstvu Vojvodine u šahu za žene učestovalo je 12 ekipa iz cele pokrajine.

Za ekipu Aljehina takmičile su se Zoja Zec, Dunja Milojević i Nina Jočić.

Ove mlade šahistkinje ne samo da su predstavljale svoj klub, već su dostojno predstavljale i grad Pančevo. Posebno je značajno što je ekipa Aljehina bila jedna od najmlađih u čitavoj ligi, i u potpunosti sastavljena od devojčica, dok su druge ekipe nastupale sa znatno starijim i iskusnijim igračicama, među kojima su ženski velemajstori (WGM), ženski intermajstori (WIM), FIDE majstori, kao i igračice iz inostranstva.

U tako snažnoj konkurenciji, bronza predstavlja ogroman uspeh i veliki podstrek za budućnost pančevačkog šaha.

Ovim rezultatom Zoja, Dunja i Nina još jednom su pokazale da Pančevo ima izuzetno talentovane mlade šahistkinje, spremne za velika dostignuća.

(Pančevac)