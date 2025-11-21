MSP: Najoštrija osuda širenja neistina o predsedniku Srbije

Ministarstvo spoljnih poslova Vlade Republike Srbije najsnažnije je osudilo i sa velikom zabrinutošću konstatovalo širenje u pojedinim stranim medijima senzacionalističkih i neosnovanih tvrdnji koje se odnose na navodnu ulogu predsednika Srbije Aleksandra Vučića tokom ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini devedesetih godina prošlog veka, uključujući izmišljene konstrukcije o takozvanim „ljudskim safarijimaˮ tokom opsade Sarajeva.

Ministarstvo spoljnih poslova jasno i nedvosmisleno osuđuje ovakve konstrukcije, ocenjujući ih kao još jedan primer koordinisanog širenja dezinformacija čiji je cilj narušavanje ugleda Republike Srbije i njenih čelnih institucija.

Nijedna relevantna domaća, međunarodna ili specijalizovana pravosudna, istražna ili nadzorna institucija nikada nije dovela u bilo kakav kontekst predsednika Vučića sa vojnim delovanjem, ratnim zločinima ili aktivnostima koje bi po svojoj prirodi ili posledicama mogle biti kvalifikovane kao povreda međunarodnog prava.

Posebno zabrinjava činjenica da se teme iz najtežeg perioda savremene istorije Balkana ponovo koriste kao sredstvo političke manipulacije, čime se svesno potpiruju tenzije i podstiče destabilizacija našeg regiona.

Zlonamerno konstruisanje senzacionalističkih narativa, uključujući i potpuno neosnovane tvrdnje o navodnim „ljudskim safarijimaˮ, predstavlja ozbiljno narušavanje dostojanstva žrtava i grubo potire napore odgovornih aktera u regionu da se izgradi trajno poverenje, međusobno uvažavanje i atmosfera konstruktivne saradnje.

Ministarstvo spoljnih poslova ocenjuje da se ovakvim koordinisanim medijskim kampanjama u pojedinim državama tendenciozno stvara iskrivljena i neprijateljska slika o Srbiji, sa jasnom namerom da se oslabi njen međunarodni ugled, umanji kredibilitet državnih institucija i kompromituje odgovorno državno rukovodstvo.

Takvi pokušaji narušavaju atmosferu poverenja u međunarodnim odnosima i štete naporima da se u regionu gradi stabilna i predvidiva politička klima.

Srbija ostaje dosledno posvećena politici mira, stabilnosti i konstruktivne saradnje u regionu i širem međunarodnom okruženju. U tom duhu, Ministarstvo apeluje na medije, političke aktere i sve učesnike u javnom prostoru da se uzdrže od senzacionalističkih narativa i da u prenošenju informacija, naročito o osetljivim istorijskim temama, pokažu najviši stepen profesionalne odgovornosti i poštovanja prema činjenicama.

Odgovornost prema istini i prema žrtvama sukoba mora biti iznad svakog političkog ili medijskog interesa, jer samo takvim pristupom se čuva dostojanstvo žrtava i poverenje u regionalnu i međunarodnu saradnju.

(MSP)