Smotra zimske službe u Pančevu

Povodom zvaničnog početka zimske sezone, Javno komunalno preduzeće ”Urbanizam” održalo je smotru opreme, mehanizacije i vozila za redovno održavanje ulica u nasljenom mestu Pančevo i opštinskih puteva u zimskom periodu. Cilj je da se javnosti i nadležnim gradskim strukturama demonstrira potpuna spremnost Zimske službe, prenosi RTV Pančevo.

Na smotiri koja je održana na lokaciji Javno komunalnog preduzeća “Urbanizam” Pančevo, predstavljena je sva raspoloživa oprema koju ovo preduzeće koristi za čišćenje snega. Događaju su pored rukovodstva i zaposlenih, prisustvovali i predstavnici Gradske uprave za saobraćaj kao i Policijske uprave Pančevo.Time je potvrđena koordinacija svih nadležnih službi.

Ova smotra ima za cilj da nadležne službe i građane Pančeva upozna sa operativnim kapacitetima ovog preduzeća i merama koje su već preduzete kako bi gradske ulice ostale prohodne tokom zimske sezone. Kako ističe Jovan Stanković kordinator Javnog preduzeća “Urbanizam” , zimska služba spremna je za rad u predstojećoj sezoni .

U nadležnosti JKP Urbanizam je upravljanje putevima na teritoriji grada Pančeva, dok je upravljanje trotoara u nadležnosti JKP Higijena Pančevo.

(Pančevac/RTV Pančevo)