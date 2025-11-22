Vučićeva poruka regionu sa Sajma vina: Saradnja među nama je važnija od saradnje sa velikima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na otvaranju Četvrtog međunarodnog sajma vina, hrane, rakije i turizma Vinska vizija Otvorenog Balkana na Beogradskom sajmu zahvalio na samom početku obraćanja gostima , vinarima i mladim ljudima koji ste učastvovali u organizaciji i ovog Wine Vision-a.

„Moram da kažem da je gotovo neverovatno da smo mi za tako malo godina uspeli da dostignemo četvrto mesto u Evropi po tom vinskom nivou koji Sajam ima. Ispred nas su samo Vin Italija, Diseldorf i Pariz. Nema sledećeg mesta koje bi bilo ispred Beograda, ispred otvorenog Balkana. Ja znam da u svakoj od naših zemalja, i u Srbiji, i u Albaniji, i u Severnoj Makedoniji, uvek postoje neke bitnije stvari, uvek imamo neke velike lomove, neka važna pitanja da rešavamo. Ali je naša saradnja, i uvek smo mislili da je saradnja sa svim velikima mnogo važnija nego saradnja između nas. Moje mišljenje bilo takvo i danas, rekao bih sam mnogo više iskustva nego ranije da je to jedna od naših najvećih grešaka. Saradnja između nas je važna i mnogo važnija neretko od saradnje sa velikima. Veliki dođu po svoje i to je to, a mi možemo i brže zajedno da napredujemo i jedni drugima da pomognemo više. Bliži smo jedni drugima i koja god nevolja nas zadesi, jedni drugima u pomoć da priteknemo i zato je ova vrsta saradnje za nas od presudnog značaja – poručio je predsednik.

Ove godine predstaviće se više od 600 stranih i domaćih izlagača, a ovaj sajam koji se održava četvrti put, plod je inicijative Otvoreni Balkan, koja povezuje Srbiju, Severnu Makedoniju i Albaniju.

Okupiće izlagače, koji će predstaviti vina, destilate, delikatesnu hranu i turističke ponude iz Srbije, regiona i regija sa svih kontinenata.

Tokom trajanja manifestacije biće organizovano i niz edukacija, radionica, master-klasova, takmičenja i panel-diskusija, ali i jedinstvene degustacije, imajući u vidu da su brojni vinski stručnjaci, nosioci prestižne titule Master of Wine, među kojima je predsednik globalne organizacije vinskih stručnjaka Instituta Masters of Wine Rod Smit MW, najavili dolazak u Beograd.

Pored izlagača, pod kupolama Beogradskog sajma biće i nekoliko stotina trgovaca, uvoznika i distributera vina iz celog sveta, a kao i prethodne godine i ovog puta pripremljena je posebna digitalna platforma za zakazivanje B2B sastanaka, koja omogućava direktan kontakt i uspostavljanje poslovne saradnje u namenski opremljenom prostoru.

U finalu sajma, vina iz Srbije, Severne Makedonije i Albanije nadmetaće se za titulu najboljeg, a ocene će dati međunarodni eksperti, uključujući i petoro stručnjaka sa titulom Master of Wine.

Zvaničnom otvaranju, u Hali 1, prisustvuju i premijer Srbije Đuro Macut, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, ministri u Vladi Srbije, kao i direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović, kao i potpredsednik Vlade Severne Makedonije Ivan Stoilković.

Na otvaranju sajma, koji traje do 25. novembra, prisustni su i predsednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić, generalni sekretar ove komore Dragan Šepa i šef Predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađen Cicović.

Ovaj sajam plod je inicijative Otvoreni Balkan, koja povezuje Srbiju, Severnu Makedoniju i Albaniju.

Ove godine okupiće izlagače, koji će predstaviti vina, destilate, delikatesnu hranu i turističke ponude iz Srbije, regiona i regija sa svih kontinenata.

Privredna komora Srbije je saopštila da je Vinska vizija Otvorenog Balkana 2025 spremila najveće izdanje do sada.

– Sajam koji je u samo četiri godine postao obavezna stanica vinskih ljubitelja i profesionalaca ponovo otvara kapije od 22. do 25. novembra na Beogradskom sajmu. Ove godine, manifestacija donosi još snažniju selekciju izlagača, proširene degustacione zone, vrhunske radionice, masterklas programe, premijum selekciju rakija, gastronomske prezentacije i specijalni italijanski sektor posvećen najboljim vinskim i gastronomskim tradicijama Italije – navode iz PKS.

(Pančevac)