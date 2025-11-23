Vučić nakon hitnog sastanka sa članovima energetskog tima: Razmotrili smo izazove i doneli zaključke

PU Pančevo: Četvoro povređeno kod Stratišta
21:47
23.11.2025
18:55Vučić nakon hitnog sastanka sa članovima energetskog tima: Razmotrili smo izazove i doneli zaključke
18:55Vučić nakon hitnog sastanka sa članovima energetskog tima: Razmotrili smo izazove i doneli zaključke
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje.
– Razmotrili smo sve aktuelne izazove i doneli važne zaključke kako bismo zaštitili interese Srbije i obezbedili sigurno i pouzdano snabdevanje za naše građane i privredu. Nastavljamo da radimo odgovorno, ozbiljno i predano, uz puno razumevanje složenih okolnosti u kojima se nalazi čitava Evropa.
– Srbija će dosledno sprovoditi mere koje čuvaju našu energetsku sigurnost i dugoročne nacionalne interese – poručio je predsednik.
Прикажи ову објаву у апликацији Instagram
21:47
23.11.2025
18:00
23.11.2025
17:03
22.11.2025
15:00
20.11.2025
eur
117.19 RSD
aud
66.14 RSD
cad
72.24 RSD
sek
10.64 RSD
chf
125.69 RSD
gbp
133.31 RSD
usd
101.31 RSD
bam
59.92 RSD
Behu svi iz Sedamdeset apostola. Poslednja trojica spominju se još i na drugom mestu, i to: Rodion 8. aprila, Sosipater 28. aprila a Tercije 30. oktobra.
08:30
23.11.2025
Jutarnja temperatura biće od -1 stepen do četiri, a najviša dnevna od jedan do pet.
08:00
23.11.2025