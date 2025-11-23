Politika Vesti

Vučić nakon hitnog sastanka sa članovima energetskog tima: Razmotrili smo izazove i doneli zaključke

18:55

23.11.2025

Podeli vest:

Instagram/buducnostsrbijeav

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje.

– Razmotrili smo sve aktuelne izazove i doneli važne zaključke kako bismo zaštitili interese Srbije i obezbedili sigurno i pouzdano snabdevanje za naše građane i privredu. Nastavljamo da radimo odgovorno, ozbiljno i predano, uz puno razumevanje složenih okolnosti u kojima se nalazi čitava Evropa.

– Srbija će dosledno sprovoditi mere koje čuvaju našu energetsku sigurnost i dugoročne nacionalne interese – poručio je predsednik.

 

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram

 

Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

Tagovi

Aleksandar Vučić

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.