TO Pančeva priprema se za Sajam turizma u Beogradu

Turistička organizacija grada Pančeva nedavno je uradila ribrending svojih prostorija i svog izloga, kako bi privukla što veći broj ljudi da ih posete i na jednom mestu se upoznaju sa turističkim potencijalima grada Pančeva. Na ovaj način počeli su i pripreme za mađunarodni sajam turizma koji će tradicionalni sledeće godine biti održan tokom februaru u Beogradu, kaže Srđan Nikolić direktor Turističke organizacije Pančevo za RTV Pančevo.

Prema rečima Srđana Nikolića, već je pripremljen deo promo materijala kojim će se grad Pančevo predstaviti na najvećem i najznačajnijem sajmu turzima u zemlji i regionu., rekao je Nikolić.

Turistička organizacija Pančeva uveliko se priprema za Međunarodni sajam turizma u februaru 2026. Godine u Beogradu. Uz osvežen vizuelni identitet, nove promotivne materijale i programe koji ističu kulturnu baštinu, manifestacije i prirodne vrednosti Pančeva, tim TOP-a spreman je da predstavi grad u najboljem svetlu.

(RTV Pančevo)