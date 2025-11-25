Poziv studentima iz Kovin: Do 28. novembra je rok za prijavu za regresiranje troškova prevoza

Opština Kovin obaveštava sugrađane da je dana 13.11.2025. godine raspisan Konkurs za naknadu troškova prevoza studenata koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Kovin, koji svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji do visokoškolske ustanove, koji nisu korisnici usluge smeštaja u ustanovi za smeštaj i ishranu studenata, i koji se školuju na teret budžeta Republike Srbije.

Obrasci za prijavu na konkurs, kao i sam tekst Javnog konkursa sa svim uslovima, mogu se preuzeti na sledećem linku: https://www.kovin.rs/oglasna-tabla/, kao i u zgradi Opštinske uprave Kovin, na adresi JNA broj 5, kancelarija 43. Naknada troškova prevoza biće vršena od 1. oktobra do kraja letnjeg semestra. Poslednji dan za podnešenje prijava je 28. novembar 2025. godine.

Za sva pitanja možete kontaktirati Opštinsku upravu Kovin – Odeljenje za društvene delatnosti i poslove LER-a, na telefon 013/744-898, kontakt osoba: Biljana Filipović,

(Pančevac)