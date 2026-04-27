Tramp: Nisam bio zabrinut, napadač je bolesna osoba

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da nije bio zabrinut tokom napada u subotu uveče na večeri sa dopisnicima Bele kuće i ocenio da je napadač bolesna osoba.

On je u intervjuu za CBS njuz rekao da je pročitao „manifest“ koji je napadač Kol Alen poslao članovima porodice neposredno pre napada i u kome je izneo niz stavova protiv Trampa i najavio da će pucati redom od najviše do najniže rangiranog člana administracije, rekao da su to „gluposti bolesne osobe“.

„Pročitao sam manifest. Znate, on je bolesna osoba“, rekao je Tramp i pri tom napao novinarku koja ga je pitala za delove „manifesta“ u kojima se Tramp povezuje sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

Nakon što je novinarka pročitala delove „manifesta“ koje je članovima porodice poslao Kol Alen, neposredno pre nego što je pokušao napad u hotelu Hilton u Vašingtonu, u kojima se pominje da su „administrativni zvaničnici mete“, i da on „više nije spreman da dozvoli pedofilu, silovatelju i izdajniku da mu prekriva ruke svojim zločinima“, Tramp je potvrdio da je napadač to napisao, ali je rekao da te optužbe nisu tačne.

„Pa, čekao sam da to pročitate jer sam znao da hoćete, jer ste vi, vi ste on, vi ste užasni ljudi. Užasni ljudi. Da, on je to napisao. Ja, ja nisam silovatelj. Nisam nikoga silovao“, rekao je Tramp.

Na pitanje novinarke da li je napadač u svom manifestu mislio na njega, Tramp je rekao da on „nije pedofil“.

„Nisam pedofil. Izvinite. Izvinite. Nisam pedofil. Jeste li pročitali te gluposti od neke bolesne osobe? Povezali su me sa svim stvarima koje nemaju nikakve veze sa mnom. Znate, on je bolesna osoba. Ali trebalo bi da se stidite što to čitate, jer ja nisam ništa od toga“, kazao je Tramp.

Na pitanje da li je bio uplašen kada je čuo pucnje on je rekao da nije bio zabrinut.

„Razumem život. Živimo u ludom svetu“, rekao je Tramp i dodao da je odmah znao da nešto nije u redu.

Dodao je i da ne želi da otkrije da li je prva dama Melanija Tramp bila uplašena.

„Ljudi ne vole da se kaže da su bili uplašeni. Ali svakako, mislim, ko ne bi bio u takvoj situaciji? Mislim da je ona odmah shvatila da je to više metak nego poslužavnik. Pogledao sam njeno lice na snimku malo pre nego što sam došao. Video sam scenu. Prikazali su mi je i, znate, prilično dobar krupni plan. I izgledala je veoma uznemirena zbog onoga što se upravo dogodilo, znate? Zašto ne bi“, rekao je Tramp.

Dodao je i da on nije olakšavao stvari“ Tajnoj službi tokom pucnjave, jer je želeo da vidi šta se dešava.

Dodao je i da je „okružen sjajnim ljudima“, ali ih je zamolio da „sačekaju minut“ kako bi mogao da proceniti šta se dešava.

Tramp je ranije pohvalio rad Tajne službe navodeći da su njeni pripadnici „odlično obavili posao“ time što su neutralisali napadača koji je zaustavljen na kontrolnom punktu u hotelu Hilton u Vašingtonu, u kome se u tom trenutku održavala svečana večera Udruženja dopisnika iz Bele kuće, kojoj je i on prisustvovao, zajedno sa drugim članovima svoje administracije.

(Euronewssrbija)